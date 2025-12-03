Tā ir kā patērētāja sertifikāts! Krievijā augstāko izglītību piedāvā “nocirst jau saknē” 0
Sanktpēterburgas Kalnrūpniecības universitātes rektors un Vladimira Putina doktora disertācijas vadītājs 1997. gadā, Vladimirs Ļitviņenko, intervijā laikrakstam “Vedomosti” paziņojis savu uzskatu, ka Krievijas universitāšu skaits jāsamazina vismaz trīs reizes, bet inženierzinātņu diplomi jāpiešķir tikai pēc trīs gadu obligātas darba pieredzes ražošanā.
“Pēc programmas pabeigšanas tiek izsniegta augstākās inženierzinātņu izglītības programmas pabeigšanas apliecība. Pēc tam nepieciešama trīs gadu darba pieredze ražošanā, un tikai tad tiek izpildītas granta prasības un piešķirts diploms,” Ļitviņenko sacīto citē MoscowTimes.
Pamatojot nepieciešamību samazināt universitāšu skaitu, Ļitviņenko norādīja, ka esošais studiju vietu skaits pilnībā izslēdz konkurētspējīgu atlasi. “Augstākā izglītība vairs nav prestižs, bet gan sava veida sertifikāts, kas apliecina, ka tās turētājs ir likumīgs patērētājs, kam ir tiesības saņemt kaut ko no sabiedrības,” viņš protestēja. Rektors arī pauda viedokli, ka valsts izglītības dotācijas būtu jāizdala tikai un vienīgi konkurētspējīgā procesā.
Ļitviņenko kritizēja Boloņas principu, apgalvojot, ka tas ir “pavedis Krievijas izglītību līdz neprātam”. Viņš apgalvoja, ka padomju sistēma bija “viena no visattīstītākajām”, bet konkurenti “saprata, ka nevar panākt”, un izvēlējās stratēģiju “mūs pazemināt”. Turklāt rektors ir bažās par “liberālās ideoloģijas dominanci”, kas, viņaprāt, ir izplatījusies izglītības sfērā. Viņš raksturoja šo ideoloģiju kā patērniecisku.
Vladimirs Ļitviņenko vada Kalnrūpniecības universitāti kopš 1994. gada. Saskaņā ar izdevuma The Insider veikto izmeklēšanu, viņš bija faktiskais Putina disertācijas “Reģiona derīgo izrakteņu bāzes atražošanas stratēģiskā plānošana” autors. Kopš 2011. gada Ļitviņenko ir PhosAgro akcionārs, un Forbes lēsa viņa turības tīro vērtību 3,1 miljarda ASV dolāru apmērā 2024. gadā (ierindojot viņu 46. vietā bagātāko krievu sarakstā).