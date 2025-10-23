Foto: Evija Trifanova/LETA
Foto: Evija Trifanova/LETA
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe piedalās preses konferencē, kurā informē par VID izmeklēšanas un operatīvās darbības funkciju pārņemšanu.

VID ģenerāldirektore zem KNAB lupas: “Esmu pārliecināta, ka esmu rīkojusies tikai un vienīgi likuma ietvaros” 0

LETA
18:33, 23. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) veic resorisko pārbaudi par neizpaužamu ziņu iespējamu atklāšanu, kas saistīta ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) veikto dienesta pārbaudi saistībā ar šī gada sākumā garām palaisto rekordlielo heroīna kravu, noskaidroja aģentūra LETA.

TV24 vēsta, ka korupcijas apkarotāji veicot pārbaudi, vai VID vadītāja nav nepamatoti izpaudusi ierobežotas pieejamības informāciju. VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe intervijā “TV24” atklājusi, ka gatavo atbildes uz KNAB uzdotajiem jautājumiem.

“Acīmredzot, KNAB savas kompetences ietvaros veic izvērtējumu par to, vai es esmu vai neesmu izpaudusi ierobežotas pieejamības informāciju cilvēkiem, kas nebija tiesīgi šo informāciju dzirdēt. Tā kā esmu izpaudusi informāciju tikai finanšu ministram un viņa uzdevumā tuvāk stāvošiem cilvēkiem, esmu pārliecināta, ka esmu rīkojusies tikai un vienīgi likuma ietvaros,” “TV24” norādījusi VID ģenerāldirektore.

KNAB aģentūrai LETA apliecināja, ka šobrīd veic resorisko pārbaudi par neizpaužamu ziņu iespējamu izpaušanu, kas saistīta ar VID veikto dienesta pārbaudi.

Resoriskajā pārbaudē tiek noskaidrots, vai kāda VID amatpersona vai amatpersonas ir prettiesiski izpaudusi informāciju par dienesta pārbaudes materiāliem.

Jau ziņots, ka VID augusta beigās piemērojis disciplinārsodus septiņiem Nodokļu un muitas policijas darbiniekiem un diviem Muitas pārvaldes darbiniekiem saistībā ar šī gada sākumā garām palaisto rekordlielo heroīna kravu, iepriekš vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”.

Pēc raidījuma “de facto” rīcībā esošās informācijas, starp tiem ir Nodokļu un muitas policijas pārvaldes vadība – Aigars Prusaks un viņa vietnieki – Nauris Melderis un Arturs Kovaļenko.

Komentējot piemērotos disciplinārsodus, VID ģenerāldirektore “de facto” norādījusi, ka šīs deviņas disciplinārlietas bija pret konkrētām amatpersonām, kuras bija iesaistītas vai kurām bija jābūt iesaistītām risku informācijas apstrādē.

KNAB, kura pārstāvis arī piedalījās disciplinārlietu izmeklēšanā, nav secinājis, ka VID darbinieku rīcībā būtu saskatāmas tādu iespējamu noziegumu pazīmes, kuru izmeklēšana būtu KNAB kompetencē, un dienestā nav sāktu pārbaudes lietu vai kriminālprocesu saistībā ar šo.

Valsts kanceleja 14. oktobrī izsludinājusi atklātu konkursu uz Nodokļu un muitas policijas (NMP) priekšnieka amatu. Valdība lēmusi Nodokļu un muitas policiju no 2026. gada 1. janvāra nodot iekšlietu ministra pakļautībā.

