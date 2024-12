VIDEO: 15 minūtes par zāļu un veselības pakalpojumu pieejamību Dr. Apinis

Ieteikt







Domnīca “Veselības aprūpes sistēmu noturība” strādā no dažādiem skatupunktiem – no universitāšu docētājiem līdz dažādu ministriju amatpersonām. Viena no organizatorēm ir Farmaceitiskās aprūpes asociācijas izpilddirektore Kristīne Jučkoviča. Viņa par zāļu un veselības pakalpojumu pieejamību stāsta Dr.Apinis vadītājam ārstam Pēterim Apinim

Reklāma Reklāma

Domnīcas “Veselības aprūpes sistēmu noturība” mērķis ir uz cilvēku centrētas, aptverošas un integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspējas un noturības nodrošināšana, kas vienlaikus paredz veselības aprūpes un farmācijas nozares noturības un reaģēšanas spēju stiprināšanu. Domnīcas dibinātāji ir deviņas spēcīgas personības no veselības aprūpes, aizsardzības un izglītības nozarēm.

Domnīca pēta veselības jomas pieejamību, zāļu pieejamību. Dibinātāji ir domubiedru grupa, kurā, apvienojoties augstas raudzes profesionāļiem, saskatītas iespējas piedāvāt risinājumus tām problēmām, kuras ir prognozējamas, taču politikas veidotāju dienaskārtībā līdz šim nav bijušas vai iekļautas novēloti.

Zāļu pieejamība šobrīd satrauc visu Eiropu, kad tā pēta Krievijas militārās aktivitātes. Satrauktā Eiropa domā pati par sevi, tā domā par zāļu pieejamību katra savā valstī. Zāļu pieejamība ir ne tikai finansiālā pieejamība, bet arī fiziskā pieejamība. Ja zāles fiziskai nav pieejamas, tad tās nav pieejamas ne lētas, ne dārgas.

Lielās zāļu kompānijas šobrīd domā – kā rīkoties – aiziet no Baltijas zāļu tirgus vai vienoti visām Baltijas valstīm pacelt cenas. Zāļu kompānijas norāda, ka Eiropas savienības normām neatbilst Latvijā pieņemtā likumdošana un normatīvie akti.

Katram iedzīvotājam Kristīne Jučkoviča iesaka padomāt par tiem medikamentiem, kas viņiem nepieciešami, un iegādāties nelielas rezerves.

Latvijā no 1a. janvāra zālēm būs citi piecenojumi aptiekās, visi aptieku darbinieki jaungada nakti pavadīs aptiekā pārcenojot zāles. Piecenojumi būs atšķirīgi. Bet pilnībā skaidrs, ka medikamenti, kas šobrīd ir lētākie, nebūs lētāki kā sola ministrija – par 15–20 procentiem. Visi lētā gala medikamenti kļūs dārgāki.

Ministrijas ierēdņi uzskata, ka tā nav zāļu cenu reforma, bet zāļu piecenojumu reforma.

Sarežģītību un zināmu neskaidrību radīs nodeva, ko no 1. janvāra katram pacientam būs jāmaksā par receptes atprečošana.

Konkurences padome ir publiski interesējusies, vai nav iespējams pārdot medikamentus veikalos un benzīntankos. Tas būtu bīstami, ja zāles izsniegtu nevis aptiekārs, bet lielveikala Maxima kasiere. Tikpat bīstami būtu zāļu tirdzniecībā iztikt bez lieltirgotavām vai zāļu aprūpes uzņēmumiem, kas nodrošina zāļu plūsmas drošību un precīzas loģistikas ķēdes.