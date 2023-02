6 smieklīgas un viegli realizējamas idejas, kā izjokot kolēģus Ieteikt







Ir skaidrs, ka darba ikdiena lielākoties ir nopietna un daudziem izaicinājumiem pilna, taču teju katrā kolektīvā atrodas kāds, kurš šo ikdienu padara bagātāku ar smiekliem un jautrību. Ja tas kolēģis esi tu, piedāvājam dažas idejas, kā pajokot ar saviem kolēģiem.

Sociālajos tīklos īpaši aktīvs ir Latvijas uzņēmums SIA “Rolling”, kuri regulāri publicē asprātīgus video un izmēģina praksē dažādas jautrības, ko izdomā paši vai noskatās no citiem. Apkopojām 6 šī uzņēmuma, mūsuprāt, smieklīgākos paņēmienus, kā izjokot kolēģus.

Vienā no video arī “Rolling” darbinieks pastāsta, ka jautrību ikdienā vajag, lai ikdiena nebūtu tik nopietna. Klasiskie biroja joki esot dažādas darbības ar pelēm, datoriem, ekrāniem, jau zināms ir arī joks par sāls un cukura trauku samainīšanu vietām biroja virtuvē.

Pirmā ideja. Piezvaniet kolēģim un izliecieties, ka viņš ir zvanījis pats. Līdz ko kolēģis paceļ telefonu, sakiet aptuveni šādi: “Atvaino, es esmu ļoti aizņemts, es pārzvanīšu vēlāk, labi?” Jautrība garantēta un apjukums arī.

Otrā ideja. Paņemiet datorpeli, uzlieciet tai virsū necaurspīdīgu spaini vai bļodu. Sāciet spiegt un sauciet palīgā kolēģus, sakot, ka esat noķēris peli, lai palīdz noķert brīdī, kad pacelsiet uzlikto trauku. Kad kolēģi ir sanākuši un gatavi brīdim, kad pacelsiet trauku un pele skries, celiet to augšā un visiem būs jautri pamanīt, ka gūstekne ir datorpele.

Trešā ideja. Iekarinām kaut kur pie griestiem ūdens pudeli. Parādiet kolēģim, kā no tās izvairīties, pudelei ļaujot lidot šurpu un turpu. Kad kolēģis patrenējies izvairīties, aizsieniet viņam acis. Tad dodiet signālu, ka pudele ir palaista, bet reāli to nekur nelaidiet. Būs jautri vērot kolēģa izvairīšanos no “pudeles”.

Ceturtā ideja. Pie lifta vai ieejas ēkā uzlieciet norādi, ka šodien lifts nestrādā. Un vērojiet, vai kolēģi uzķeras un mēro kājām ceļu uz biroju.

Piektdā ideja. Tradicionāli ir dažādi joki ar datoru – pagriezt ekrānu ar kājām gaisā, kamēr kolēģis aizgājis no datora, samainīt vietām burtus uz klaviatūras utt. “Rolling” piedāvā pasaukt palīgā IT speciālistu un palūgt uzlikt tā, lai datorā nav iespējams atvērt nevienu programmu. Atliek vien noturēties nesmieties, kad kolēģi mēģinās ieslēgt datoru un sākt strādāt.

Sestā ideja. Novaktējiet brīdi, kad kolēģis sāk runāt pa telefonu un vienu pēc otras dodiet viņam paturēt dažādas lietas no biroja – somu, puķu podu, mapi utt. Koncentrējoties uz sarunu, visticamāk, kolēģis visas piedāvātās lietas arī ņems pretī un būs jautri to visu vērot.

Visas minētās idejas praksē pārbaudītas un redzamas pievienotajā video, ko grūti noskatīties ar neitrālu sejas izteiksmi. Lai izdodas!