Aktrise un režisore Rēzija Kalniņa

VIDEO. Aktrise Rēzija Kalniņa: manās mājās suņi drīkst būt visur. Arī uz galda!







TV sarunu šova “Kad viņas satiekas” vadītāja Liene Stepena viesojas talantīgās aktrises un režisores Rēzijas Kalniņas mājās Mārupē.

Sagaidot Lieni, aktrise sākumā mājās neaicina, bet teic, ka sākumā parādīšot, kāda ir viņas jaunā “aizraušanās” – abas dodas “saplacināt” kurmja rakumus. Aktrise smejas, ka kurmis te nosacīti arī dzīvo.

Vēlāk, izrādot savu mājokli, Rēzija stāsta, ka virtuves zona ir viena no tām vietām, kur viņa jūtas vislabāk. “Lai es tiktu ārā no lomas, no sava emocionālā stāvokļa, ķeros pie ēst gatavošanas,” – stāsta aktrise.

Brīdī, kad abas sievietes sarunājas, uz galda atrodas arī viens no Rēzijas suņiem. Liene smejas, vai šajā mājā suņi drīkst būt arī uz galda?

“Jā, šajā mājā! Arī kurmīši te drīkst būt, nu, nosacīti. Es kaut kādā ziņā jūtos kā Svētais Francisks,” – Rēzija jokojas un teic, ka viņai ļoti patīk rūpēties gan par dzīvniekiem – suņiem, kaķi un, protams, arī augiem.

Vēlāk, viesojoties šova studijā, Rēzija stāsta par to, ka tikai sagaidot 50. dzimšanas dienu, sākusi justies kā tīnis – nedomājot par to, ka jāatbilst kaut kādiem šabloniem un var atļauties zēngalviņu.

Viņa stāstīja arī par to, cik ļoti apbrīno savu mammu (aktrise Helga Dancberga – red.), kura devās mūžībā 2019.gadā, dienu pirms savas dzimšanas dienas. Un sacīja, ka arī šobrīd viņas mamma ir tik ļoti klātesoša, piemēram, fotogrāfijās.

Aktrise teic, ka ir labi, ka dzīvē dažas lietas izvēlēties nevar, piemēram, vecākus un atzina, ka lepojas ar saviem vecākiem. Rēzijas Kalniņas tētis ir komponists Imants Kalniņš, bet mamma – aktrise Helga Dancberga. Rēzijai ir māsa Dana Kalniņa-Zaķe un brālis, mācītājs Krists Kalniņš.

Sarunu ar Rēziju Kalniņu skaties šajā video: