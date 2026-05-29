"Kaimiņus šobrīd neizvēlamies!" Vītols par jauno valdību: svarīgi vienoties vismaz par dažiem lielajiem darbiem
“Apvienotā saraksta” biedrības “Latvijas Restarts” valdes loceklis Guntars Vītols TV24 nepiekrīt uzstādījumam, ka politiski raibā Saeimā nav iespējams panākt vienošanos. Viņaprāt, arī ļoti atšķirīgu uzskatu un interešu apstākļos ir iespējams atrast kopsaucējus, ja ir līderis, kurš spēj cilvēkus savest kopā.
Vītols situāciju salīdzina ar daudzdzīvokļu māju. Vienā mājā var dzīvot ļoti dažādi cilvēki, kuriem ir daudz iebildumu vienam pret otru, taču tas nenozīmē, ka māju nav iespējams pārvaldīt. Ja ir cilvēks, kurš spēj organizēt pārējos un, neraugoties uz pretrunām, vienoties par kopīgiem darbiem, māja var tikt uzturēta un uzlabota.
Pēc viņa domām, līdzīgi jāskatās arī uz pašreizējo politisko situāciju. Lai arī Saeima ir ļoti dažāda, tas vēl nenozīmē, ka tajā nav iespējams panākt praktiskas vienošanās. Vītols uzsver, ka viņam ir iekšēja cerība par iespējamu pozitīvu pavērsienu ne tikai tāpēc, ka viņš pārstāv politisko spēku, kas iesaistīts valdības veidošanā, bet arī tāpēc, ka sabiedrībā parādās gaidas pēc pārmaiņām.
Viņš norāda, ka cerību rada nevis tikai citi politiskie spēlētāji, bet iespēja, ka parādās līderis, kurš spēj vienoties par konkrētiem darbiem. Vītola ieskatā būtiskākais nav visu politisko domstarpību atrisināšana, bet gan vienošanās par dažām svarīgākajām prioritātēm.
Runājot par “Jaunās Vienotības” atbildību pēc iepriekšējās valdības krišanas, Vītols uzsver, ka pašreizējais Saeimas sastāvs ir tāds, kādu to ievēlējuši vēlētāji, un līdz nākamajām vēlēšanām politiskajiem spēkiem jāstrādā ar esošo situāciju. Viņš salīdzina deputātus ar kaimiņiem, kurus šobrīd nevar nomainīt, taču ar kuriem tik un tā jāvienojas par kopīgās mājas uzturēšanu.
Vītola ieskatā pietiktu vienoties par divām vai trim būtiskām lietām, piemēram, valsts “jumta” salabošanu, sistēmu sakārtošanu un kopīgu darbu veikšanu. Tieši šāda praktiska pieeja, viņaprāt, varētu dot cerību, ka jaunajai valdībai un Saeimai izdosies panākt reālus rezultātus.