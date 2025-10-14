Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Shutterstock

“Tas bija emocionāls šoks!” Pēc 35 gadiem izdevies atrisināt slimnīcā samainīto bērnu lietu – sievietes beidzot satikušās 0

LA.LV
10:34, 14. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Divas austrietes, kuras pirms 35 gadiem dzimšanas brīdī tika samainītas slimnīcā Grācas pilsētā Austrijas dienvidos, beidzot ir satikušās, vēsta BBC.

Kā vēsta Austrijas mediji, Dorisa Grīnvalde un Džesika Baumgartnere piedzima 1990. gada oktobrī Grācas Universitātes klīnikā.

Abas meitenītes pasaulē nāca priekšlaicīgi.

Neilgi pēc dzimšanas zīdaiņi tika nejauši samainīti.

Tas atklājās tikai 2012. gadā, kad Dorisa, ziedojot asinis, atklāja, ka nav savu vecāku – Evelīnas un Jozefa – bioloģiskā meita, jo viņas asinsgrupa nesakrita ar mātes asinsgrupu.

Austrijas sabiedriskais medijs ORF ziņoja par šo gadījumu jau 2016. gadā, taču toreiz otru ģimeni atrast neizdevās.

Izrādījās, ka Džesiku Baumgartneri turpat netālu bija uzaudzinājuši Herberts un Monika Derleri. Arī viņa par to, ka asinsgrupa nesakrīt ar vecāku asinsgrupu, uzzināja nejauši – grūtniecības laikā.

Tad ārsts viņai pastāstīja par samainīto bērnu lietu.

Džesika sazinājās ar Dorisu sociālajā tīklā “Facebook”, un drīz vien abas sievietes satikās.

“Tas bija kā satikt māsu, kuru nekad nebiju pazinusi,” stāstīja sieviete.

“Mēs sapratāmies uzreiz. Tā bija neaprakstāmi laba sajūta,” piebilda Dorisa.

Nesen ORF filmēšanas grupas klātbūtnē notika arī abu ģimeņu pirmā tikšanās.

Monika Derlere atzina, ka pirmā reakcija, uzzinot patiesību, bijis emocionāls šoks.

“Tomēr pirmais, ko nodomāju — Džesika vienmēr būs mūsu bērns. Un, kad ieraudzīju Dorisu, nodomāju, cik viņa ir mīļa,” viņa teica.

Savukārt Evelīna Grīnvalde sacīja: “Manā uztverē ģimene vienkārši  ir kļuvusi lielāka .Un beidzot viss ir skaidrs.”

“Tas bija liels atvieglojums,”  piebilda viņas vīrs Jozefs.

Grācas Universitātes klīnikas operatīvais vadītājs Gebhards Falcbergers medijam pauda: “Mēs dziļi nožēlojam, ka tolaik tika pieļauta šāda kļūda.”

Viņš slimnīcas vārdā atvainojās abām ģimenēm.

Džesika atzina, ka ir labi, ka beidzot ieviesta skaidrība, taču vienlaikus viņai esot divējādas izjūtas.

“Tas emocionāli ir ļoti spēcīgs pārdzīvojums –  vienlaikus gan skaists, gan sāpīgs,” viņa atzina.

