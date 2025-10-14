“Tas bija emocionāls šoks!” Pēc 35 gadiem izdevies atrisināt slimnīcā samainīto bērnu lietu – sievietes beidzot satikušās 0
Divas austrietes, kuras pirms 35 gadiem dzimšanas brīdī tika samainītas slimnīcā Grācas pilsētā Austrijas dienvidos, beidzot ir satikušās, vēsta BBC.
Kā vēsta Austrijas mediji, Dorisa Grīnvalde un Džesika Baumgartnere piedzima 1990. gada oktobrī Grācas Universitātes klīnikā.
Abas meitenītes pasaulē nāca priekšlaicīgi.
Tas atklājās tikai 2012. gadā, kad Dorisa, ziedojot asinis, atklāja, ka nav savu vecāku – Evelīnas un Jozefa – bioloģiskā meita, jo viņas asinsgrupa nesakrita ar mātes asinsgrupu.
Austrijas sabiedriskais medijs ORF ziņoja par šo gadījumu jau 2016. gadā, taču toreiz otru ģimeni atrast neizdevās.
Izrādījās, ka Džesiku Baumgartneri turpat netālu bija uzaudzinājuši Herberts un Monika Derleri. Arī viņa par to, ka asinsgrupa nesakrīt ar vecāku asinsgrupu, uzzināja nejauši – grūtniecības laikā.
Tad ārsts viņai pastāstīja par samainīto bērnu lietu.
“Tas bija kā satikt māsu, kuru nekad nebiju pazinusi,” stāstīja sieviete.
“Mēs sapratāmies uzreiz. Tā bija neaprakstāmi laba sajūta,” piebilda Dorisa.
Nesen ORF filmēšanas grupas klātbūtnē notika arī abu ģimeņu pirmā tikšanās.
Monika Derlere atzina, ka pirmā reakcija, uzzinot patiesību, bijis emocionāls šoks.
Savukārt Evelīna Grīnvalde sacīja: “Manā uztverē ģimene vienkārši ir kļuvusi lielāka .Un beidzot viss ir skaidrs.”
“Tas bija liels atvieglojums,” piebilda viņas vīrs Jozefs.
Grācas Universitātes klīnikas operatīvais vadītājs Gebhards Falcbergers medijam pauda: “Mēs dziļi nožēlojam, ka tolaik tika pieļauta šāda kļūda.”
Džesika atzina, ka ir labi, ka beidzot ieviesta skaidrība, taču vienlaikus viņai esot divējādas izjūtas.
“Tas emocionāli ir ļoti spēcīgs pārdzīvojums – vienlaikus gan skaists, gan sāpīgs,” viņa atzina.