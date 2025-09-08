Černobiļas apkārtnē aug milzu sēnes. Tās ir ļoti vērtīgas 0
Černobiļas radiācijas un ekoloģiskās biosfēras rezervātā aug dažādas sēnes, tostarp milzu piepes, kas izceļas ar saviem iespaidīgajiem izmēriem un unikālajām īpašībām. Zinātnieki atklāj, kas padara šīs sēnes īpašas un kā tās ietekmē apkārtējo vidi.
Černobiļas atomelektrostacijas teritorijā un tās apkārtnes mežos sastopamas dažādas meža sēnes. Tās ir daudzveidīgas – gan gaļīgas un ēdamas, gan cietas, bet dažām piemīt ārstnieciskas īpašības. Starp tām izceļas Fomitopsis betulina, kas var sasniegt līdz pat 40 cm platumu.
Šī sēne aug uz atmirušas koksnes, celmiem vai novājinātiem kokiem, veicinot to sadalīšanos. Pētnieki norāda, ka tā izraisa brūno puvi, kas ir nozīmīgs process skujkoku mežos.
Kad sēnes sporas nonāk uz bojātas koksnes, attīstās micēlijs, kas izraisa koksnes pūšanu. Sākotnēji koksne kļūst dzeltenīga, bet vēlāk – brūna un drupana, sadaloties kubiņos. Šāda koksne kļūst trausla, viegli lūst spēcīgā vējā un ir neizmantojama.
Dažkārt sēne var skart arī dzīvus, bet novājinātus kokus, ja to stumbros ir brūces, īpaši apakšējā daļā.
Šī ir ne tikai ekoloģiski nozīmīga, bet arī vērtīga citās jomās. Tā tiek izmantota kā izejviela ārstniecības preparātiem homeopātijā un tradicionālajā ķīniešu medicīnā. Turklāt no šīs sēnes ražo sēņu aromatizētājus, kas tiek izmantoti kulinārijā, piešķirot ēdieniem īpašu garšu.
Sēnes sadalītās koksnes atliekas kļūst par svarīgu augsnes sastāvdaļu, bagātinot to un veicinot meža ekosistēmas veselību. Šis process ir īpaši būtisks Černobiļas rezervātā, kur daba pakāpeniski atgūstas no 1986. gada katastrofas sekām.