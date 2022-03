Lija Adžekova. Foto: ekrānuzņēmums/ Youtube

VIDEO. "Cilvēki, neklusējiet, mums vienalga ir beigas!": talantīgā krievu aktrise Lija Adžekova aicina runāt "pret Krieviju"







“Youtube” formāta raidījumā “Pasaki Gordejevai” viesojusies krievu kino aktrise Lija Adžekova, kura ar savām lomām kino un teātrī ir ļoti iemīļota māksliniece arī Latvijā. Aktrise pati ir dzimusi 1938.gada 9. jūlijā Ukrainā, šobrīd viņai ir 83 gadi, bet viņa turpina aktīvi spēlēt lomas teātrī. 40 minūšu garajā sarunā lielākoties gan viņa bezbailīgi runā par karu un Krievijas rīcību, un nebaidās paust “pretvalstisku” nostāju.

Aktrise stāsta, ka pēc katras izrādes viņai pienāk cilvēki, kas grib aprunāties te par izrādi, te vienkārši pateikt paldies, bet pats galvenais – daudzi cilvēki viņai izsaka pateicību par viņas pilsonisko pozīciju.

“Dažreiz man ir ļoti neērti, jo tā mana pilsoņa nostāja šobrīd neko nemaina. Tai ir nulle rezultāts. Tomēr tagad es tā padomāju – vēlreiz gribu vērsties pie citiem. Cilvēki, neklusējiet, mums vienalga ir beigas,” – aktrise saka.

Žurnāliste jautā aktrisei, kā viņa domā, vai ukraiņu tauta kādreiz spēs nodarīto piedod krieviem?

“Ir ļoti smagi par to runāt. Es, kad sāku par to runāt, man ir ļoti liels kauns, es sāku raudāt… Es arī to nepiedošu! Nekad to nepiedošu… Paies daudz, daudz gadu. Nu, kā bija Vācijai… 80 gadi? Es labi atceros to postu, kas notika pēc kara,” – atmiņās kavējas Lija. – “Mēs visi ēdām nātru zupu. Nātres pietrūka. Pilnas ielas bija ar cilvēkiem invalīdiem, kuriem nebija invalīdu ratiņu, bet dēlīši ar riteņiem. Tās bija šausmas, tas bija bads… Šis ir tas, kas mums draud.”

Žurnāliste teic, ka Lija šo atceras mazliet citādi – viņa atceras Krieviju pēc tam, kad tajā Otrajā pasaules karā iebruka Vācija un izpostīja Krieviju.

“Es saku, kas notiek pēc kara! Un tur arī iet bojā mūsu puiši un vecāki to nezina…,” – viņa saka.

Interviju ar krievu aktrisi Liju Adžekovu var noskatīties šeit: