Politiķis Daniels Pavļuts

VIDEO. Daniels Pavļuts par to, kā viņš uztver kritiku internetā: "Vispār es esmu diezgan jūtīga persona…. "







TV sarunu šovā “Kad viņas satiekas” viesojās Veselības ministrs Daniels Pavļuts, raidījuma vadītājas viņam jautāja – kā viņš uztver pret sevi vērsto kritiku?

“Durvis jau es varētu aiztaisīt…”, – saka ministrs un izvelk no žaketes kabatas mobilo telefonu, norādot uz to, ka telefons no darba tiek ņemts līdz uz mājām.

Šova vadītāja Dagmāra smejas, ka telefonu varot arī izslēgt, tam esot tāda podziņa… Daniels uz šo joku atbild, ka daži tā viņam esot ieteikuši darīt, tomēr, nopietni runājot, arī tas nav iespējams.

“Ir kaut kādas robežas… Pavisam vakarā es cenšos baigi tur vairs “neiet”. Bet ir kaut kādas lietas, kas tur notiek – ir kāda krīzes vadība, kaut kas tur tinkšķ… kaut kas tur notiek. Tā kā durvis aiztaisīt ciet un aizmirst par to realitāti, nav iespējams,” – viņš saka. – “Vispār es esmu diezgan jūtīga persona. Vēsturiski. Bet es teiktu, ka šis viss ir daļa no manas profesionālās pieredzes. Un tagad es varu daudz vairāk izturēt. Varu “neņemt” to personīgi.”

Sarunu ar Danielu Pavļutu skaties šajā video: