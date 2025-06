Lūk, kā gada īsākās nakts svētkus atzīmēja Latvijā populāri cilvēki! Foto: ekrānuzņēmums/ Instagram/ Facebook

VIDEO. Elīnas Gluzunovas dzīvesbiedrs pirmo reizi gūlies zem adatas, rezultāts ir pārsteidzošs







Artjoms un Elīna Gluzunovi šovā “Slavenības. Bez filtra” apmeklē tetovēšanas salonu. Iepriekš Elīna ir piedāvājusi Artjomam uztaisīt pāru tetovējumu, tāpēc abi sēž tetovēšanas salona krēslos. Kamēr Elīnai tiek tetovēta kāja, Artjoms nolēmis uztaisīt vairākus mazus tetovējumus. Tiesa gan – bez tintes.

Tetovētāja piedāvā viņam uztaisīt bezkrāsainu varavīksni ar mākoņiem, un Artjoms piekrīt. Tāpat viņa roku rotā mazas sirsniņas un velosipēds. Savus “tetovējumus” viņš steidz atrādīt Elīnai: “Redzi, sirsniņas, bezkrāsaina varavīksne, lai neviens nepadomā, ka krāsaino taisīju,” stāsta Artjoms.

Elīna secina, ka “tetovējumus” var redzēt, neskatoties uz to, ka tie nav taisīti ar tinti. Viņa jautā salona darbiniecēm, vai kāds kādreiz ir taisījis beztintes tetovējumus. Abas tetovētājas atzīst, ka šādus “neredzamus tetovējumus” taisa pirmo reizi. Artjoms secina: “Ar to jūs mani atcerēsieties – to idiotu, kas taisīja bezkrāsainos tetovējumus.”

Tikmēr Elīna cieš īstas sāpes, un savas izjūtas salīdzina ar iegriezumu ar papīra nazi. Komentējot Elīnas jauno tetovējumu uz kājas, Artjoms saka: “Zini, pēc kā izskatās? Pēc zara, kam rudenī nobirušas un apvītušas lapas.”

“Rezultāts ir tāds, ka man ir īsts tetovējums, bet Artjomam – nē. Nē, piedodiet, viņam ir. Viņam ir seši neredzamie tetovējumi!” aizkadrā saka Elīna.

VIDEO: