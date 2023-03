VIDEO, FOTO. “Kāpēc Viljams iemīlējās Keitā? Atbilde ir šeit!” Midltone koķeti nogaršo “Bahamu viagru” Ieteikt







Soctīklos populārs kļuvis kāds īss video, kurā redzams Velsas princis Viljams un viņa mīļotā Keita Midltone Bahamu salās, kurp pāris vizītē bija devies jau pagājušā gada martā. Video redzams, kā karaliskais pāris apmeklēja vietējo zivju ēstuvīti, kur viņiem piedāvāja pagaršot eksotiskus ēdienus.

Keita visai veikli tika galā ar zivīm un citām jūras veltēm – video redzams, kā viņa veikli ieslidina mutē saturu no gliemežnīcas, it kā darītu to katru dienu. Un to pavada apkārtējo aplausi. Šo ēdienu vietējie nodēvējuši par “Bahamu viagru” un tas esot slavens ar to, ka dabiski satur Karību jūras afrodiziakus. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka gliemežnīcā atrodoties gliemeža vīrišķās ģenitālijas.

























Princis Viljams un Keita Midltone viesojas Bahamu salās

“Es esmu atvērtāka eksperimentiem, nekā Viljams,” – toreiz paziņoja Velsas princese. Tomēr Viljams ietiepās: “Es tikšu ar to galā!”

Keita toreiz atzinās, ka “Bahamu viagru” jau esot reiz nobaudījusi, tomēr salātus ar to gan vēl nebija pamēģinājusi. Video soctīklos kļuva populārs pēc tam, kad ar to padalījās kāds karaliskās ģimenes fans.

Soctīklos lietotāji komentēja video: “Viņa ir tik koķeta, cik viņa izaicinoši joko ar Viljamu!”, “Kāpēc Viljams iemīlējās Keitā? Atbilde ir šeit!”, “Brīnišķīgā Keita!”.

Atgādināsim, ka arī pavisam nesen, apmeklējot dievkalpojumu Vestminsteras abatijā, Keita Midltone koķetēja ar vīru.