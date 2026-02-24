Plašu ažiotāžu izraisījusi intervija ar Zalužniju: vai Zelenska pretinieks publiski mazgāja netīro veļu? 0

20:16, 24. februāris 2026
Plašu ažiotāžu izraisījusi intervija ar Zalužniju. TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks norāda, ka nekāda netīrās veļas mazgāšana publiski nenotika šajā intervijā, tas viss visdrīzāk sekos pēc kara.

“Es garantēju, tas notiks 100%. Tiks runāts, kurš kaut ko neizdarīja, kurš kaut ko pārcentās, kur bija nolaidība!” viņš piebilst.

Rakstā Zalužnijs sevi pozicionē kā valstsvīru, nevis pašreizējā prezidenta pretinieku.

Plašāk video.

