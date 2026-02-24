Vai marinējumos saglabājas kas vērtīgs mūsu veselībai? Ir labāk, nekā varat iedomāties! 0
Cik vien sevi atceros, ziemas krājumiem vienmēr tika marinēti gurķi, arī tomāti. Tagad daudz tiek runāts par dažādu produktu (ne)veselīgumu. Gribētu zināt, vai marinējumos saglabājas kas vērtīgs. Jautā Harijs Aucē.
Tagad, kad skan slavas dziesmas skābētajiem jeb fermentētajiem dārzeņiem, burciņas ar tik ierastajiem marinētajiem gurķiem un tomātiem ieraujas pieliekamo un pagrabu plauktu tālākajos stūrīšos. Taču velti, jo arī tie ir veselībai noderīgi. Priekšroka, protams, dodama pašu audzētajiem un marinētajiem labumiem.
Marinēti gurķi
Marinēti gurķi satur A, C, E, K, PP vitamīnu un B grupas vitamīnus, dzelzi, jodu, kalciju, kāliju, magniju, fosforu.
Marinētos gurķos ir daudz labo baktēriju, kas gādā par zarnu trakta darbību un līdz ar to stiprina imunitāti. Probiotiķi arī uzlabo ādas veselību.
Gurķi satur daudz šķiedrvielu, kas veicina gremošanu un tādējādi palīdz atbrīvoties no liekā svara.
Tajos ir joda savienojumi, kas labvēlīgi ietekmē vairogdziedzera veselību.
Dabīgie antioksidanti gurķos, to skaitā C un E vitamīns, samazina cukura līmeni asinīs, tāpēc tos savā ēdienkartē vēlams iekļaut cukura diabēta slimniekiem.
Gurķi veicina brīvo radikāļu izvadīšanu no organisma, kas ļoti svarīgi, lai novērstu onkoloģisko slimību risku.
Šajos dārzeņos esošais kalcijs stiprina kaulaudus.
Tie jāēd nolūkā mazināt anēmijas simptomus, jo gurķos ir augsta dzelzs, kalcija un magnija koncentrācija.
Uzskata, ka marinēti gurķi ir spēcīgi karotāji cīņā ar liesas vēzi.
Ne velti grūtniecēm bieži kārojas marinētu gurķu. Izrādās, tie satur daudz topošajai māmiņai un bērniņa attīstībai vajadzīgo mikroelementu.
Tie veicina toksīnu izvadīšanu no organisma.
Marinēti gurķi mazina saaukstēšanās risku, jo marinādē esošais etiķis iznīcina to izraisošus mikroorganismus.
Tos vēlams ēst vīriešiem, kuriem draud plikgalvība, jo marinēti gurķi satur mikroelementus, kas veicina testosterona izstrādi un līdz ar to stiprina matus.
Nav jāvairās tos iekļaut bērnu ēdienkartē, sevišķi to, kam vāja apetīte un kūtra vēdera izeja, – marinādē esošais etiķis un garšvielas rosina apetīti un novērš aizcietējumus.
Gurķu marināde, lietota pa 1/3 krūzes dienā, mazina muskuļu sāpes un krampjus, veicina grēmu izdalīšanos.
Lai marinētu gurķu lietošana nāktu veselībai par labu, jāievēro mērenība to ēšanā. Vienā reizē pietiks ar pāris vidēja lieluma vai vairākiem maziem gurķīšiem.
Marinēti tomāti
Marinēti tomāti satur A,C, K, PP vitamīnu un B grupas vitamīnus, ābolskābi, citronskābi, kāliju, jodu, nātriju, fosforu, mangānu, prieka hormonus serotonīnu un tiramīnu.
Marinēti tomāti mazina acu nogurumu, uzlabo acu veselību.
Tie veicina vielmaiņu, tādējādi attālinot novecošanos.
Izvada no organisma kaitīgās vielas, pazemina sliktā holesterīna līmeni, neitralizē alkohola iedarbību.
Marinēti tomāti uzlabo imūnsistēmas darbību.
Tajos esošais kvercetīns – dabīgā antibiotika – kavē iekaisīgu procesu attīstību, mazina muskuļu sāpes, uzlabo fizisko izturību.
Marinēti tomāti satur vielas, kas mazina vēža šūnu attīstības risku un paaugstina hemoglobīna līmeni asinīs.
Tie labvēlīgi iedarbojas uz nervu sistēmu, uzlabo psihoemocionālo stāvokli un mazina depresijas risku.
Tajos esošais kalcijs uzlabo kaulu veselību, tā mazinot osteoporozes attīstības un lūzumu risku.
Regulāra marinētu tomātu lietošana uzturā mazina sirds-asinsvadu slimību un aterosklerozes attīstības risku, jo uzlabo asinsvadu veselību: stiprina asinsvadu sieniņas un artēriju elastību, normalizē asinsplūsmu.
Der zināt!
Pusglāze marinētu tomātu satur 3 reizes vairāk dabīgā antoksidanta likopēna nekā viens svaigs tomāts. Vairāk likopēna ir arī tomātu sulā, mērcē, pastā, bet visvairāk saulē kaltētos tomātos.