Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: SHUTTERSTOCK

Vai marinējumos saglabājas kas vērtīgs mūsu veselībai? Ir labāk, nekā varat iedomāties! 0

Antra Krastiņa
20:47, 24. februāris 2026
Veselam Uzturs

Cik vien sevi atceros, ziemas krājumiem vienmēr tika marinēti gurķi, arī tomāti. Tagad daudz tiek runāts par dažādu produktu (ne)veselīgumu. Gribētu zināt, vai marinējumos saglabājas kas vērtīgs. Jautā Harijs Aucē.

Kokteilis
Astrologs nosauc labākos vīriešus pēc zodiaka zīmes: jebkura sieviete ar viņiem ir laimīga
ES gatavo Orbānam reālu pļauku. Ungārijai būs jāatvadās no kā sev tik dārga un pierasta 5
Aizmirstiet Grenlandi! Krievu kultūra un ikdiena plaukst un zeļ jau kādā citā NATO salā
Lasīt citas ziņas

Tagad, kad skan slavas dziesmas skābētajiem jeb fermentētajiem dārzeņiem, burciņas ar tik ierastajiem marinētajiem gurķiem un tomātiem ieraujas pieliekamo un pagrabu plauktu tālākajos stūrīšos. Taču velti, jo arī tie ir veselībai noderīgi. Priekšroka, protams, dodama pašu audzētajiem un marinētajiem labumiem.

Marinēti gurķi

Marinēti gurķi satur A, C, E, K, PP vitamīnu un B grupas vitamīnus, dzelzi, jodu, kalciju, kāliju, magniju, fosforu.
Marinētos gurķos ir daudz labo baktēriju, kas gādā par zarnu trakta darbību un līdz ar to stiprina imunitāti. Probiotiķi arī uzlabo ādas veselību.

CITI ŠOBRĪD LASA
Karš var beigties, bet problēmas paliks: Ukrainas Nacionālās zinātņu akadēmijas eksperts brīdina par jaunu draudu Ukrainai
RAKSTA REDAKTORS
“Tikai laimīgas sagadīšanās dēļ…” sieviete Limbažu pusē piedzīvojusi nepatīkamu satiksmes negadījumu un meklē aculieciniekus
Kopā mēs varam daudz! Latvijas Nacionālajā operā koncertā Ukrainas atbalstam saziedota pieklājīga summiņa

Gurķi satur daudz šķiedrvielu, kas veicina gremošanu un tādējādi palīdz atbrīvoties no liekā svara.
Tajos ir joda savienojumi, kas labvēlīgi ietekmē vairogdziedzera veselību.
Dabīgie antioksidanti gurķos, to skaitā C un E vitamīns, samazina cukura līmeni asinīs, tāpēc tos savā ēdienkartē vēlams iekļaut cukura diabēta slimniekiem.
Gurķi veicina brīvo radikāļu izvadīšanu no organisma, kas ļoti svarīgi, lai novērstu onkoloģisko slimību risku.
Šajos dārzeņos esošais kalcijs stiprina kaulaudus.
Tie jāēd nolūkā mazināt anēmijas simptomus, jo gurķos ir augsta dzelzs, kalcija un magnija koncentrācija.
Uzskata, ka marinēti gurķi ir spēcīgi karotāji cīņā ar liesas vēzi.
Ne velti grūtniecēm bieži kārojas marinētu gurķu. Izrādās, tie satur daudz topošajai māmiņai un bērniņa attīstībai vajadzīgo mikroelementu.
Tie veicina toksīnu izvadīšanu no organisma.
Marinēti gurķi mazina saaukstēšanās risku, jo marinādē esošais etiķis iznīcina to izraisošus mikroorganismus.
Tos vēlams ēst vīriešiem, kuriem draud plikgalvība, jo marinēti gurķi satur mikroelementus, kas veicina testosterona izstrādi un līdz ar to stiprina matus.
Nav jāvairās tos iekļaut bērnu ēdienkartē, sevišķi to, kam vāja apetīte un kūtra vēdera izeja, – marinādē esošais etiķis un garšvielas rosina apetīti un novērš aizcietējumus.
Gurķu marināde, lietota pa 1/3 krūzes dienā, mazina muskuļu sāpes un krampjus, veicina grēmu izdalīšanos.
Lai marinētu gurķu lietošana nāktu veselībai par labu, jāievēro mērenība to ēšanā. Vienā reizē pietiks ar pāris vidēja lieluma vai vairākiem maziem gurķīšiem.

Marinēti tomāti

Marinēti tomāti satur A,C, K, PP vitamīnu un B grupas vitamīnus, ābolskābi, citronskābi, kāliju, jodu, nātriju, fosforu, mangānu, prieka hormonus serotonīnu un tiramīnu.
Marinēti tomāti mazina acu nogurumu, uzlabo acu veselību.
Tie veicina vielmaiņu, tādējādi attālinot novecošanos.
Izvada no organisma kaitīgās vielas, pazemina sliktā holesterīna līmeni, neitralizē alkohola iedarbību.
Marinēti tomāti uzlabo imūnsistēmas darbību.
Tajos esošais kvercetīns – dabīgā antibiotika – kavē iekaisīgu procesu attīstību, mazina muskuļu sāpes, uzlabo fizisko izturību.
Marinēti tomāti satur vielas, kas mazina vēža šūnu attīstības risku un paaugstina hemoglobīna līmeni asinīs.
Tie labvēlīgi iedarbojas uz nervu sistēmu, uzlabo psihoemocionālo stāvokli un mazina depresijas risku.
Tajos esošais kalcijs uzlabo kaulu veselību, tā mazinot osteoporozes attīstības un lūzumu risku.
Regulāra marinētu tomātu lietošana uzturā mazina sirds-asinsvadu slimību un aterosklerozes attīstības risku, jo uzlabo asinsvadu veselību: stiprina asinsvadu sieniņas un artēriju elastību, normalizē asinsplūsmu.

Der zināt!

Pusglāze marinētu tomātu satur 3 reizes vairāk dabīgā antoksidanta likopēna nekā viens svaigs tomāts. Vairāk likopēna ir arī tomātu sulā, mērcē, pastā, bet visvairāk saulē kaltētos tomātos.

Burciņas, konservējumi 2024
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Ziemas aktualitāte – ingvers. 4 sildošas receptes
Receptes
Marinēti tomāti ar aličām. Interesanta receptīte
8 marinēšanas zelta likumi: rezultāts būs perfekts!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.