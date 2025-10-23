VIDEO. Garāmgājējs riskē ar dzīvību, lai glābtu šoferi no grimstoša auto 0

16:43, 23. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

14. oktobrī Ķīnas Taidžou pilsētā notika satriecošs negadījums ar laimīgām beigām.

Melns “Audi” markas automobilis, cenšoties izvairīties no sadursmes ar gados vecāku sievieti, kura brauca ar elektrisko velosipēdu, noslīdēja no ceļa un iegāzās upē. Mašīna strauji sāka grimt, kamēr vadītājs bija iesprostots tās salonā.

Tieši tajā brīdī garām gāja 40 gadus vecais bijušais karavīrs Dī Šuančens. Nedomājot ne mirkli, viņš metās ūdenī un, satverot akmeni, izsita automašīnas lūku, lai atbrīvotu vadītāju. Palīgā viņam steidzās arī policists, un kopā viņi izglāba cilvēka dzīvību.

Video ar šo varonīgo rīcību ātri kļuvis populārs sociālajos tīklos, kur tūkstošiem cilvēku slavē Dī Šuančenu par drosmi un cilvēcību.

