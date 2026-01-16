VIDEO. “Garšas apritē ar Piparu” – gatavo salātus ar ceptu sieru 0

16:48, 16. janvāris 2026
Klāt jaunais “Garšas apritē ar Piparu”, kurā šoreiz Sniedze Sproģe, Getliņi EKO Atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra vadītāja, gatavo salātus ar ceptu sieru.

Sastāvdaļas: Fetas siers vai brinza, paprika, kalamata olīvas, gurķi, tomāti, eļļa.

Recepte:
1. Sieru sagriež kubiņos. Kubiņus iepanē miltos un apcep pannā.

2. Tādos pašos kubiņos sagriež gurķi, tomātu, papriku (tomātus un paprikas krāsainus), Pievieno Kalamatas olīvas (var sagriezt uz pusēm), sieru un pārlej ar eļļas mērci.

3. Mērci gatavo no olīveļļas, sinepēm, laima vai citrona sulas, var kaltētas garšvielas vai svaigus pētersīļus. Ar sāli uzmanīgi, jo gan siers, gan olīvas ir sāļas.

