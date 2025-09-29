VIDEO. “Nekad mūžā neesmu tādu redzējis…” Latvieši ceļa malā sastopas ar laisku lāci 0
Sociālajā vietnē “TikTok” strauju popularitāti guvis video, kurā latviešu ceļotāji piedzīvo pārsteidzošu un vienlaikus bīstamu tikšanos ar savvaļas dzīvnieku – lāci.
Ierakstā redzams, kā auto apstājas ceļa malā, kur pavisam mierīgi sēž liels lācis.
“No mašīnas salona dzirdami pārsteigti komentāri – “Tā vienkārši sēžam uz ceļa, ja?”, “Oh my God!”, “Ej tu nost!”, kā arī atzīšanās: “Nekad mūžā neesmu tādu redzējis…”.
Noslēgumā viens no ceļotājiem ar smaidu piebilst: “Satikām lāci. Mūsu ceļojums ir izdevies.”
Video komentāru sadaļā skatītāji izsaka gan sajūsmu, gan bažas. Daudzi jautā, vai sastapšanās notikusi Latvijā? Uz to citi komentētāji atjoko – jā, Viļānos, Vērmanes dārzā vai Siguldā.
Tomēr vērīgākie pamanījuši norādes automašīnas navigācijā, kas liecina – sastaptais lācis nāk no Rumānijas mežiem, nevis Latvijas.
Vēl citi komentētāji dalās savās reakcijās:
“Skaisti, kamēr sēdi mašīnā…”
“Žēl, ka tāds mierīgs. Gribētu dzirdēt jūsu spiegšanu, kad viņš lektu virsū.”
“Es riskētu kopīgai bildei, cita iespēja varētu arī nebūt.”
“Varēji paglaudīt.”