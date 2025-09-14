VIDEO. Kam negadās… Lācis pārēdas augļus un vēdergraižu dēļ nonāk slimnīcā 0
Amizants video ar 90 kilogramus smagu lāci, kas ar vēdergraizēm nonāca slimnīcā, kļuvis par interneta hitu. Kā izrādās, tā viņam nav pirmā reize…
Lācim vārdā Okans parādījās slikta dūša pēc pārēšanās ar augļiem, tāpēc viņu nogādāja Stambulas Universitātes Veterinārās medicīnas fakultātē, kur viņš tika ārstēts un vēlāk palaists atpakaļ, vēsta “CNN”.
“Mūsu lācis Okans tika aizvests ar vēdersāpēm un diskomfortu. Ārsts tūlīt pamanīja jutīgumu vēdera rajonā,” stāstīja Stambulas Dabas un dzīves kompleksa valdes priekšsēdētājs Buraks Memišoglu.
“Viņam tika veikta CT pārbaude, lai pārliecinātos, ka nav nekādu veidojumu. Analīzes bija labas, asins aina normāla. Tagad ar viņu viss ir kārtībā — viņš ir ļoti mierīgs un priecīgs, un drīz atvēsināsies baseinā,” piebilda Memišoglu. Apmeklētāji jau atkal priecājas vērot Okanu parkā un atpazīst viņu no ziņām.
Šī nebija pirmā reize, kad Okans pārēdies augļus — pirms trim gadiem viņš saņēma līdzīgu ārstēšanu, un tieši tad arī ieguva savu tagad jau atpazīstamo vārdu.
“Toreiz mūsu jaunais darbinieks, kurš vēl nezināja lāča vārdu, slimnīcā pēkšņi pateica: ‘Es iedevu viņam savu vārdu — viņu sauc Okans’. Un kopš tā laika lācis oficiāli kļuva par Okanu,” stāsta Memišoglu.
Tagad darbinieki rūpīgi seko līdzi Okana uzturam, lai turpmāk izvairītos no gremošanas problēmām.
“Veterināri un biologu komanda regulē mūsu dzīvnieku ēdienkarti; porcijas paliek nemainīgas, bet sastāvs tiek pielāgots. Okans tagad ēd sezonas augļus un dārzeņus, bet ziemā — zivis un medu,” piebilda Memišoglu.