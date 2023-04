Ekrānšāviņš. Twitter. Anton Gerashchenko @Gerashchenko_en

VIDEO. “Gulagu.net” publicē video ar divu “Vagner” kaujinieku atzīšanos – nogalinājām visus pēc kārtas Ieteikt







Cilvēktiesību aizstāvju organizācija “Gulagu.net” publicējusi videoierakstu, kurā divi vīrieši, kas esot karojuši Ukrainā algotņu bandas “Vagner” sastāvā, apgalvo, ka bijuši daudzu kara noziegumu aculiecinieki un līdzdalībnieki.

“Gulagu.net” informē, ka Azamats Uldarovs un Aleksejs Savičevs ir kādreizējie ieslodzītie, kurus Krievijas diktators Vladimirs Putins apžēlojis attiecīgi augustā un septembrī, un ka abi bijuši “Vagner” apakšvienību komandieri.

Abi videoierakstā stāsta par daudzām ukraiņu gūstekņu, tajā skaitā ievainoto, slepkavībām, kā arī par pašu “Vagner” kaujinieku nogalināšanu gadījumos, kad tie atteikušies karot.

Viņi stāsta arī par civiliedzīvotāju, tajā skaitā bērnu un pusaudžu, slepkavošanu uzbrukuma laikā Bahmutai.

Piemēram, Savičevs stāsta, ka pēc augstākstāvošo komandieru pavēles, esot iemetis rokasgranātas bedrē, kurā atradušies gan ukraiņu, gan krievu karavīri, kas kaujā bija krituši vai ievainoti.

The Russians have sent their worst people to Ukraine. This is one of the reasons for why Ukraine will never accept a "land-for-peace settlement." The massacres, torture and rape against Ukrainians would just continue for years to come.

Viņš arī apgalvo, ka bijis liecinieks vairāk nekā 20 bērnu slepkavībām.

Savukārt Uldarovs stāsta, ka pats Soledarā noslepkavojis piecgadīgu meitenīti.

Abi stāsta, ka pavēles par nošaušanām personīgi devis “Vagner” dibinātājs Jevgēnijs Prigožins.

Abu stāstītā apstiprinājumu no neatkarīgiem avotiem “Radio Brīvā Eiropa/ Radio Brīvība” pagaidām nav izdevies iegūt.

Videoierakstā redzams, ka Uldarovs atrodams acīmredzamā apreibuma stāvoklī.

"There was an order to shoot everyone 15 and older. We shot about 10 of these 15, 16, 17 year olds. " Russian project Gulagu net published a video with the confessions of two convicts, ex-commanders of Wagner PMC subdivisions – Azamat Uldarov and ex convict Aleksey Savichev.

If someone from Wagner didn't obey orders, their "heads were tied up to their genitals," and then they were passed on to federal security service, never to be seen again. Russian project Gulagu net published a video with the confessions of two convicts, ex-commanders of Wagner

"There were about 60 people there. I was given an order: come, blow it up and set on fire." – destroying a pit with wounded and those who decided to leave combat and refused to kill Ukrainians. Russian project Gulagu net published a video with the confessions of two convicts,