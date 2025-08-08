Lielbritānijā slepeni pērk zemi, lai izveidotu apdzīvotas vietas, kurās dzīvotu tikai baltādainie 0
Lielbritānijā neonacistu grupa uzpērk zemi, lai izveidotu apdzīvotas vietas, kurās dzīvotu vienīgi baltādaini iedzīvotāji, vēsta laikraksts “Daily Mail”.
Rasistisku un galēji labēju uzskatu piekritēji apvienojušies organizācijā “The Woodlander Initiative” (TWI), kura slepus iegādājas zemes īpašumus nomaļos valsts reģionos, lai tur izveidotu tā sauktos “balto centrus”.
Ar labēji radikālu sponsoru atbalstu TWI esot piesaistījusi vairāk nekā 160 000 britu mārciņu (aptuveni 188 800 eiro) , lai iegādātos meža teritoriju Saseksas austrumos.
Grupas mērķis ir ne tikai izvairīties no kontakta ar multietniskām sabiedrībām, bet arī veidot vidi, kas atbilst viņu ideoloģiskajai vīzijai par “etniski tīru” kopienu.
Pēc “Daily Mail” rīcībā esošās informācijas, grupa apzināti izvairās no jebkādas publicitātes vai publiskas uzmanības un aktīvi slēpj savu darbību no vietējiem iedzīvotājiem un varas iestādēm.
Tikmēr izdevuma aptaujātie eksperti norāda, ka šādas iniciatīvas var izraisīt spriedzi starp dažādām etniskajām grupām valstī un veicināt atsevišķu indivīdu turpmāku radikalizāciju.
Anglijas Raskina Universitātes vecākais pētnieks doktors Viljams Olgorns norāda, ka šīs grupas idejas un darbība rada nopietnas bažas, jo tās grauj vienlīdzības un iecietības principus, uz kuriem balstās mūsdienu britu sabiedrība.