Kas notiek ar ārstiem Latvijā? Pusgada laikā pārkāpumi teju katrā piektajā gadījumā 0
Pusgada laikā Veselības inspekcija (VI) konstatējusi vairākus desmitus pārkāpumu saistībā ar veselības aprūpes kvalitāti, aģentūru LETA informēja inspekcijā.
VI pusgada laikā izskatījusi 283 iesniegumus, kas saistīti ar veselības aprūpes kvalitāti. Tas ir par 16% vairāk, salīdzinot ar 2024.gada pirmo pusgadu, kad tika izskatīti 244 iesniegumi.
Visbiežāk – 17 gadījumos – sūdzības bijušas par saņemtajiem ārstniecības pakalpojumiem zobārstniecībā. Tāpat 14 sūdzības izskatītas ķirurģijā, astoņas – primārajā veselības aprūpē. Astoņas sūdzības izskatītas arī neiroloģijā un neiroķirurģijā, bet dzemdniecībā izskatītas septiņas sūdzības.
Iesniegumos cita starpā izteiktas sūdzības par ārstēšanas kvalitāti un diagnostikas savlaicīgumu, par veselības aprūpes pakalpojuma organizēšanu un zāļu apriti, kā arī higiēnas prasību neievērošanu.
VI saņemts 171 iesniegums, kuros pacienti vai to likumiskie pārstāvji izteikuši neapmierinātību ar kvalitāti kādā no ārstniecības jomām un 39 gadījumos jeb turpat 23% gadījumos konstatēti pārkāpumi un nepilnības.
Savukārt par pacienta tiesību aizskārumu saņemta 61 pacienta vai to tuvinieku sūdzība. Tas ir par teju 33% vairāk salīdzinoši ar 2024.gada pirmo pusgadu, kad tika saņemtas 46 sūdzības.
Par Pacientu tiesību likumā noteiktajām pacienta tiesībām uz informāciju, pakalpojuma saņemšanas iespējām, veselības stāvokli un ārstēšanas plānu saņemtas 25 sūdzības. 15 gadījumos konstatēts šo tiesību aizskārums.
Par Pacientu tiesību likumā noteiktajām pacienta tiesībām uz ārstēšanu, kur noteiktas tiesības uz laipnu un cieņpilnu attieksmi, arī piekrišanu vai atteikšanos no ārstniecības, bijušas 26 sūdzības. Pacienta tiesību aizskārums konstatēts 11 gadījumos.
Vienlaikus veselības aprūpes un medicīnisko ierīču jomā šī gada pirmajā pusgadā VI 65 gadījumos piemērojusi sodu par Ārstniecības likumā noteiktajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Sodi piemēroti par darbnespējas lapu izsniegšanas kārtības neievērošanu, izsniedzot to bez personas apskates, par medicīnisko atzinumu sniegšanas pārkāpumiem vai veselības aprūpes pārkāpumiem. Tāpat sodi piemēroti par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas vietā, kas nav ārstniecības iestāde, un citiem pārkāpumiem.
Tāpat VI 2025.gada pirmajā pusgadā veikusi plānveida pārbaudes 363 Latvijas ārstniecības iestādēs. Veselības aprūpes jomā inspekcija uzrauga atbilstību normatīvo aktu prasībām visās Latvijas ārstniecības iestādēs un to filiālēs, kuru skaits pēc Ārstniecības iestāžu reģistra datiem ir 5402.