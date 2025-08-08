Cik patiesībā izmaksā bērnu audzināt Rīgā? Vecāki dalās skaitļos, kas liek aizdomāties 0
Sociālajā medijā “Thread” tiek uzdots ļoti aktuāls jautājums: “Kādi šobrīd ir aptuvenie ikmēneša tēriņi bērna audzināšanai Rīgā līdz skolas vecumam? Varbūt plaši apspriesta tēma, bet interesē, cik dārgāks šis process ir kļuvis.”
Atbildes ir daudzveidīgas un spilgti iezīmē, cik dažādi vecāki pieiet šim jautājumam – gan finansiāli, gan emocionāli.
Kāda sieviete dalās ar savu viedokli: “Viss atkarīgs no bērna pulciņu izmaksām, tās var sastādīt palielu summu, piemēram, manai 4gadniecei ap 200€ mēnesī ir pulciņu mēnešu maksas, neskaitot izmaksas, ko rada nepieciešamais ekipējums, transports, utt. Dzīvošana, ēšana, apģērbs, transports mazliet grūtāk aprēķināms. Bet nu zem 750€ noteikti nebūs pat nedzīvojot Rīgā.”
Šim viedoklim pievienojas arī citi, taču ar niansi – viss atkarīgs no paša vecāka pieejas.
“Nevar tā salīdzināt, jo viss jau atkarīgs no vecākiem. Kāds tērēs ap 1000/mēn, kāds ap 100/mēn. Skarbi izsakoties, viss atkarīgs lielā mērā no vecākiem, cik ļoti grib zīmēties, piem daudzi ved uz Montessori, es teiktu lieka naudas izšķiešana, jo to visu bērns var arī mājās darīt, ar vecākiem, tādā veidā nostiprinot saikni.”
Citi norāda uz neredzamajām izmaksām, kas veidojas ikdienas gaitās – ne tikai pulciņos vai apģērbā, bet arī sadzīvē un atpūtā.
“Skatoties, ko skaita. PII un pulciņi ir viens, bet viņi ēd, plēš drēbes, prasās uz zoo, viņu mantas aizņem vietu auto bagažniekā (nākas domāt par lielāku), nemaz nerunāsim par to, ka lidmašīnas biļetes jāpērk, ja kaut kur grib doties atvaļinājumā. Viņi “dafiga” izmaksā neredzamajās izmaksās. Piemēram, kad neaizver ūdens krānu un aizdodas uz bd. (Komentārs jālasa ar krietnu devu humora.)”
Komentāru sadaļā bieži tiek pieminēts, ka izdevumus nosaka nevis bērns vai dzīvesvieta, bet gan vecāku vēlmes un veiktās izvēles.
“To nosaka vecāki, nevis reģions vai bērns. Tie ir vecāki, kuri izvēlas daudzos pulciņus, nometnes, dārgas aktivitātes..”
Tomēr ir arī konkrēti aprēķini no vecākiem, kas cenšas pieturēties pie mērenības.
“Ar trīsgadnieci es teiktu, ka vidēji kādi 400€/mēn, ieskaitot privāto PII, bez pulciņiem.”
“Dzīvojam apmēram 5km no Rīgas robežas. Tikko vecākā beidza dārziņu, vasarā, protams, brīvlaiks. Savu bērnu pašvaldības dārziņā vasarā nelaižam.Līdz pabeidza, pulciņi bija 35 EUR mēnesī, ēdināšana (dārziņā) 42 EUR, laikam. Nu 2 EUR dienā. Apģērbs, neesam tie, kas katru mēnesī jaunas štātes pērk, tad nu ik pa laikam kaut ko. Apavi gan sanāk dārgāk, paveicās, ka kāja gan neauga tādā ātrumā. Bet tā īsti nekad neesam rēķinājuši. Zinām, ka sanāk gan bērniem, gan pašiem un vēl pāri paliek.”