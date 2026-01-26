VIDEO. Iespaidīgi skati un sajūta, ka laiks ir apstājies. Iedzīvotāji priecājas par sasalušo Ventas rumbu 0

LA.LV
22:35, 26. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Sociālajos tīklos iedzīvotāji priecājas par video un fotogrāfijām no sasalušās Ventas rumbas Kuldīgā, kas šajās dienās pārvērtusies par īstu ziemas pasaku. Iedzīvotāji un pilsētas viesi dalās ar iespaidīgajiem skatiem, priecājoties par retu un vizuāli elpu aizraujošu dabas parādību.

Krievija ir iedzīta stūrī: Maskava steigā izved karaspēku no svarīgas bāzes 6
Krievijas pilsoņi masveidā bēg no Putina; emigrēšana tieši uz šo valsti ir patiesi negaidīta
Ja šīs baisās laika prognozes piepildīsies, Eiropu gaida simtiem gadu ilgs sausums un tam sekojošs bads
Lasīt citas ziņas

Kadros redzams, kā ledus klāj plašo ūdenskritumu, veidojot neparastas formas un rakstus, bet Venta šķietami apstājusies laikā. Daudzi atzīst — šādu skatu izdodas ieraudzīt ne katru ziemu.

Cilvēki uzsver, ka sasalušā rumba ir ne tikai fotogēniska, bet arī rada īpašu ziemas noskaņu, kas ļauj uz brīdi apstāties ikdienas skrējienā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Demogrāfiskās bedres sekas: Rīgā var nākties slēgt desmitiem bērnudārzu
Veselam
5 pārsteidzoši pārtikas produkti, kuri satur ļoti daudz kalcija – tavi zobi un kauli būs pateicīgi
“Baltijas valstis nav vērts žēlot!” Kols vērsies drošības dienestā par Mamikina izteikumiem Krievijas televīzijā

Vietējie atgādina, ka Ventas rumba – Eiropā platākais ūdenskritums – pilnībā vai daļēji sasalst tikai ilgstoša sala apstākļos, tādēļ šis skats tiek uzskatīts par dabas retumu.

Lai gan iedzīvotāji aicina baudīt ziemas burvību, vienlaikus tiek atgādināts par drošību – kāpt uz ledus pie rumbas ir bīstami, un skatu ieteicams vērot no krasta.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mēness miljardiem gadu slepeni barojas ar Zemes atmosfēru – publiskots pētījums, kas maina zinātni
FOTO. Ziema rada brīnumus – pārpasaulīgs skaistums baudāms Vidzemes Jūrmalā
FOTO. VIDEO. “Tas nav normāli!” Rozā debesis virs Lielbritānijas raisa paniku iedzīvotājos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.