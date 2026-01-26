VIDEO. Iespaidīgi skati un sajūta, ka laiks ir apstājies. Iedzīvotāji priecājas par sasalušo Ventas rumbu 0
Sociālajos tīklos iedzīvotāji priecājas par video un fotogrāfijām no sasalušās Ventas rumbas Kuldīgā, kas šajās dienās pārvērtusies par īstu ziemas pasaku. Iedzīvotāji un pilsētas viesi dalās ar iespaidīgajiem skatiem, priecājoties par retu un vizuāli elpu aizraujošu dabas parādību.
Kadros redzams, kā ledus klāj plašo ūdenskritumu, veidojot neparastas formas un rakstus, bet Venta šķietami apstājusies laikā. Daudzi atzīst — šādu skatu izdodas ieraudzīt ne katru ziemu.
Cilvēki uzsver, ka sasalušā rumba ir ne tikai fotogēniska, bet arī rada īpašu ziemas noskaņu, kas ļauj uz brīdi apstāties ikdienas skrējienā.
Vietējie atgādina, ka Ventas rumba – Eiropā platākais ūdenskritums – pilnībā vai daļēji sasalst tikai ilgstoša sala apstākļos, tādēļ šis skats tiek uzskatīts par dabas retumu.
Lai gan iedzīvotāji aicina baudīt ziemas burvību, vienlaikus tiek atgādināts par drošību – kāpt uz ledus pie rumbas ir bīstami, un skatu ieteicams vērot no krasta.