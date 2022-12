Foto: LETA

VIDEO. Īsāks vasaras brīvlaiks, atteikšanās no krievu valodas – kādas pārmaiņas gaida skolniekus un kad tās tiks ieviestas?







TV3 ziņu studijā studijā viesojās Valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Voroņenko, kura pastāstīja, kādas izmaiņas turpmākajos gados gaidāmas saistītā ar skolām un izglītību.

Viena no galvenajām reformām, pie kuras diskusija notiekot jau vairākus gadus, ir atteikšanās no krievu valodas kā otras svešvalodas. Plānots, ka tas notiks sākot ar 2026./ 2027. mācību gada. Kā vienu no iemesliem speciāliste minēja skolotāju trūkumu, bet ne mazāk svarīgs ir tas faktors, kas liecina, ka tuvākajā nākotnē bērniem, kas šobrīd mācās skolā kā otra svešvaloda vairāk noderēs kāda no Eiropas Savienības valodām, nevis krievu valoda. Voroņenko minēja, ka jauniešiem, kas vēlas studēt, piemēram, ārzemēs, daudz noderīgāka būs kāda cita svešvaloda, nevis krievu valoda.

Savukārt tiem bērniem, kas jau mācās krievu valodu skolā šobrīd, protams, būs iespēja mācības pabeigt.

Kā otrs aktuālais jautājums, kas šobrīd tiek apskatīts un pie kura tiek diskutēts – kā samazināt bērniem slodzi. Liene Voroņenko atzīst: “Mūsu skolēni daudz mācās. Slodze ir ļoti liela. Un viens no iespējamajiem risinājumiem ir ziemas brīvlaika pagarinājums.” Plānotās izmaiņas skartu ziemas brīvlaiku, kas būtu garāks, taču tā rezultātā saīsinātu vasaras brīvlaiku. Tomēr par šīm izmaiņām vēl aizvien tiek diskutēts un nav konkrēta plāna, kad un vai tieši šīs izmaiņas varētu tikt pieņemtas.

