Laša fileja ar spinātiem – tai labi piestāvēs biezenis no saldajiem kartupeļiem 0
Autore: Lelde Jaudzema / Praktiskais Latvietis
Šajā receptē lasim labi piestāv biezenis no saldajiem kartupeļiem.
Sastāvdaļas
2 laša filejas bez ādas
2 saldie kartupeļi
170 g jauno spinātu
2 ķiploka daiviņas
1 citrons
75 g maskarpones siera
5 ēdamkarotes piena
2 ēdamkarotes olīvu vai rapšu eļļas
sāls, pipari
Pagatavošana
Cepeškrāsni uzkarsē līdz 200 °C. Ar nazi vairākas reizes iegriež nemizotos kartupeļos un cep krāsnī 35–40 minūtes. Atstāj krāsnī siltumā. Pannā uzkarsē 1 ēdamkaroti eļļas, viegli apcep laša filejas no abām pusēm un liek uz šķīvja.
1 ēdamkarotē eļļas apcep sasmalcinātus ķiplokus kādu pusminūti. Pievieno spinātus, citrona miziņu un sulu, sāli un piparus. Iemaisa maskarpones sieru un 2 ēdamkarotes piena. Sutina, līdz spināti saplakuši.
Pannas saturu pārliek cepamtraukā, pa virsu kārto citrona šķēles un laša fileju. Cep 200 grādos 5–8 minūtes, līdz lasis pilnībā izcepies. Tikmēr izņem saldo kartupeļu mīkstumu no mizas. Ar dakšiņu saspaida kopā ar 3 ēdamkarotēm piena, pievieno garšvielas. Saldo kartupeļu biezeni pasniedz kopā ar laša filejām un spinātiem.