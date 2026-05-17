Latvijas hokejisti pēc pirmā perioda uzvar Vāciju 0

22:06, 17. maijs 2026
Latvijas vīriešu hokeja izlase Cīrihē pasaules čempionāta otrajā mačā pēc pirmā perioda ar 1:0 uzvar Vāciju.

Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals.

A grupas maču no Cīrihes tiešraidē translē kanālā LTV7.

Spēles sākumā aktīvāki uzbrukumā bija vācieši, bet Latvijas hokejistiem pirmā iespēja gūt vārtus bija piektajā minūtē, kad pēc pretinieku kļūdas Oskars Batņa varēja izdarīt metienu no vārtu priekšas, taču to atvairīja Filips Grūbauers. Pirmā perioda pirmspēdējā minūtē Dzierkals ar metienu no distances raidīja ripu vārtos, to sekmējot arī Tomam Andersonam, kurš aizsedza Grūbauera skatu.

Pēc Rūdolfa Balcera pārkāpuma Latvijas izlase pirmo trešdaļu noslēdza, spēlējot mazākumā.

Latvijas hokejisti sestdien ar 2:4 zaudēja Šveicei, bet Vācija piektdien ar 1:3 zaudēja Somijai.

Latvijas hokejisti pasaules čempionātu turpinās otrdien, plkst. 17.20, ar maču pret Austriju, 21. maijā, plkst. 17.20, spēlēs ar Somiju, 23. maijā, plkst. 13.20, – ar ASV, 24. maijā, plkst. 17.20, – ar Lielbritāniju, bet pēdējā grupas spēlē 26. maijā, plkst. 13.20, latvieši tiksies ar Ungārijas hokejistiem.

