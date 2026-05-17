VIDEO. “Šodien tas notika!” Krievijas iedzīvotāja sāka raudāt, ieraugot Ukrainas trieciena sekas 0

18:26, 17. maijs 2026
Pēc jauniem dronu uzbrukumiem Krievijas iedzīvotāji sākuši atklāti runāt par bailēm un postījumiem. Viena ģimene zaudējusi automašīnu, ko pirms gada bija uzdāvinājusi vecākiem.

Krievijas iedzīvotāji arvien biežāk un agresīvāk sūdzas par kara sekām jau pašā Krievijā. Pēc kārtējā Ukrainas atbildes uzbrukuma kāda krieviete pastāstīja, ka automašīna, ko viņa pagājušajā gadā uzdāvināja vecākiem, nonākusi bezpilota lidaparāta trieciena zonā un guvusi nopietnus bojājumus Šebekino, Belgorodas apgabalā.

Pēc viņas teiktā, tēvs atradies netālu un tik tikko izdzīvojis. Vēlāk publicētajā video viņas māte rāda sasisto automašīnas aizmugurējo daļu un stāsta, ka auto bijis ģimenes dāvana. Tagad, kā viņa saka, ģimene saskārusies ar to, ka karš ir nonācis līdz parastajiem iedzīvotājiem un viņu īpašumam.

Šis gadījums kļuvis par daļu no plašākas ainas pēc triecieniem Krievijas reģioniem. Krievijas iedzīvotāji, kuri agrāk karu uztvēra kā notikumu kaut kur tālu, arvien biežāk saskaras ar tā tiešajām sekām — bojātām automašīnām, mājām, slēgtu gaisa telpu, atceltiem reisiem un trauksmi pašu pilsētās.

Uz šī fona Krievijas varasiestādes turpina ierobežot publikācijas par trāpījumiem un uzbrukumu sekām.

