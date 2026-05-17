"Daļai mūsu lauksaimnieku šis ir pēdējais gads!" Zelčs par skarbo likteni Latvijas laukos
Lauksaimniecības nozarē situācija jau vairākus gadus pēc kārtas saglabājas sarežģīta, un arī šobrīd tā objektīvi nav laba. Kā TV24 norāda biedrības “Zemnieku Saeima” eksperts Valters Zelčs, galvenais spiediens uz saimniecībām saistīts ar augstajām ražošanas izmaksām, īpaši degvielas un minerālmēslu cenām.
Lai gan degvielas cenas ir stabilizējušās, tās joprojām saglabājas augstā līmenī. Līdzīga situācija vērojama arī minerālmēslu tirgū — cenas vairs nepieaug tik strauji, tomēr joprojām ir būtiski augstākas nekā iepriekš. Pie šāda izmaksu līmeņa pat labs vai ļoti labs ražas gads negarantē, ka saimniecība spēs strādāt ar pietiekamu peļņu.
Viens no būtiskākajiem izaicinājumiem ir minerālmēslu izmaksu īpatsvars kopējās izmaksās. Ja lauksaimnieks no viena hektāra ieņem aptuveni 1000 eiro, vismaz 250 eiro parasti aiziet minerālmēsliem. Ja minerālmēslu cena ir dubultojusies, šīs izmaksas var sasniegt jau ap 500 eiro uz hektāru. Tam papildus nāk sēklas, degvielas, zemes nomas, darbaspēka un citas saimnieciskās izmaksas.
Šādos apstākļos peļņas gūšana kļūst ļoti sarežģīta. Vēl grūtāk ir segt iepriekš uzkrātās saistības vai veidot finanšu rezervi nākamajiem gadiem. Tas rada papildu riskus saimniecību stabilitātei un ilgtermiņa darbībai.
Situāciju vēl vairāk sarežģī Eiropas līmenī ieviestie klimata politikas pasākumi, tostarp jaunais klimata nodoklis minerālmēsliem. Tas palielina ražošanas izmaksas un vēl vairāk sadārdzina lauksaimniecības produkciju.
Zelčs uzsver, ka pašreizējās grūtības nav saistītas tikai ar klimatu vai laikapstākļiem. Nozīmīga loma ir arī politiskajai un ģeopolitiskajai situācijai, kuras ietekmē izejvielu cenas pēdējos gados ir strauji pieaugušas. Nav skaidrs, kad un vai tās varētu atgriezties iepriekšējā līmenī.
Vienlaikus graudu cenas nav palielinājušās pietiekami, lai kompensētu izmaksu kāpumu. Lai gan graudu cena ir pieaugusi aptuveni par 10%, ar to nepietiek. Pie pašreizējām ražošanas izmaksām būtu nepieciešams vēl 20–30% cenas pieaugums, lai saimniecības varētu justies stabilāk.
Kopumā situācija nozarē ir ļoti saspringta. Pēc Zelča vērtējuma, pastāv risks, ka daļai saimniecību šis varētu būt pēdējais darbības gads. Lai gan viņš nevēlas situāciju dramatizēt, pašreizējie apstākļi liecina, ka daudzu lauksaimnieku finansiālā noturība ir nopietni apdraudēta.