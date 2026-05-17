Baltā nama ļaudis bažīgas, ka Sji Dzjiņpins pēc tikšanās ar Trampu varētu sākt gatavot iebrukumu 0
ASV prezidenta Donalda Trampa padomnieki bažījas, ka tuvāko piecu gadu laikā Ķīna varētu sākt karu pret Taivānu.
Donalda Trampa apkārt esošie uzskata, ka Ķīnas Tautas Republikas vadītāja Sji Dzjiņpina paziņojumi tikšanās laikā ar ASV līderi Pekinā liecina par daudz stingrāku Ķīnas nostāju Taivānas jautājumā. Baltā nama vadītāja padomnieki baidās, ka ASV un Ķīnas samita rezultātā varētu pieaugt Pekinas iebrukuma Taivānā risks nākamo piecu gadu laikā, raksta “Axios”.
Izdevuma avoti norāda, ka militārs konflikts varētu izraisīt nopietnu krīzi pasaules tehnoloģiju nozarē pusvadītāju piegāžu pārtraukuma dēļ. Par galveno draudu Vašingtonā tiek uzskatīts iespējamais Taivānas mikroshēmu piegāžu traucējums. Šīs mikroshēmas izmanto ASV uzņēmumi, tostarp mākslīgā intelekta jomā.
Viens no avotiem paziņoja, ka ASV ekonomiskā ziņā faktiski nav gatavas šādam scenārijam.
Materiālā teikts, ka Trampam paticis uzņemšanas veids, ko Ķīnas vadība bija sarīkojusi viņa vizītes laikā Pekinā. Tomēr ASV prezidenta padomnieki uzskata, ka aiz ārējās labvēlības slēpušies daudz stingrāki politiskie signāli no Pekinas puses.
Pēc viena sarunbiedra teiktā, Sji Dzjiņpins demonstrē vēlmi nostādīt Ķīnu vienlīdzīga ASV konkurenta pozīcijā. Cits avots sacīja, ka pēc šīs vizītes konflikta iespējamība ap Taivānu ASV administrācijā tiek uztverta ievērojami nopietnāk.
“Šis brauciens parādīja daudz lielāku iespējamību, ka Taivāna tuvāko piecu gadu laikā kļūs par diskusiju priekšmetu,” viņš norādīja.
Kā zināms, Taivānai ir centrāla loma pasaules mikroshēmu piegādes ķēdē. Lielākās ASV tehnoloģiju kompānijas ir atkarīgas no Taivānas pusvadītāju ražotāju produkcijas, kas tiek izmantota mākslīgā intelekta sistēmās, datu centros, viedtālruņos un militārajā elektronikā.