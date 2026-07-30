“Kur skatās valdība?” Sievietes sašutušas par higiēnas preču cenām veikalos 0
Jau vairākus gadus tiek diskutēts par to, vai publiskās vietās un īpaši izglītības iestādēs meitenēm būtu jānodrošina bezmaksas higiēnas preces. Viens no iemesliem ir pavisam vienkāršs – ne vienmēr nepieciešamās lietas ir paņemtas līdzi, bet daudzām sievietēm un ģimenēm tās regulāri iegādāties kļūst par būtisku finansiālu slogu.
Arī šajās dienās diskusijas no jauna uzvirmojušas sociālo mediju platformā “Threads”, kur kāda lietotāja paudusi sašutumu par cenām veikalos.
Viņas ieraksts izraisījis plašu rezonansi. Daudzas sievietes komentāros atzina, ka arī pašas menstruāciju higiēnas preces cenšas iegādāties tikai atlaižu laikā, jo par pilnu cenu tās šķiet pārāk dārgas.
Viena no komentētājām iesaka izvēlēties atkārtoti lietojamus higiēnas līdzekļus. “Lai nebūtu jāpērk anormāli pārcenotās paketes vai tamponi, iesaku pāriet uz menstruālo piltuvi vai menstruālo apakšveļu. Jau desmit gadus eju šiem plauktiem garām, turklāt nepiesārņoju vidi,” viņa raksta.
Diskusijas par menstruāciju higiēnas preču pieejamību Latvijā izskanējušas arī iepriekš. Arī LA.LV portālā jau vairākkārt vēstījām par iniciatīvām nodrošināt bezmaksas menstruāciju higiēnas preces izglītības iestādēs, norādot, ka daļai meiteņu finansiālu apsvērumu dēļ piekļuve šīm precēm joprojām nav pašsaprotama.
Tēma aktualizējusies arī saistībā ar tā dēvēto menstruālo nabadzību un tās ietekmi uz skolēnu ikdienu.
Tikmēr pasaulē arvien lielāku popularitāti iegūst atkārtoti lietojamie menstruāciju higiēnas līdzekļi – menstruālās piltuves un menstruālā apakšveļa.
Daudzas sievietes tās izvēlas ne tikai vides apsvērumu dēļ, bet arī tāpēc, ka ilgtermiņā šāds risinājums ļauj būtiski samazināt izdevumus par menstruāciju higiēnas precēm. Tomēr vienreizlietojamās paketes un tamponi joprojām ir visizplatītākā izvēle gan Latvijā, gan daudzviet citur pasaulē.
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