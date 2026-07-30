Foto: Evija Trifanova/LETA

“Kur skatās valdība?” Sievietes sašutušas par higiēnas preču cenām veikalos 0

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LA.LV
14:08, 30. jūlijs 2026
Stāsti Izpēte

Jau vairākus gadus tiek diskutēts par to, vai publiskās vietās un īpaši izglītības iestādēs meitenēm būtu jānodrošina bezmaksas higiēnas preces. Viens no iemesliem ir pavisam vienkāršs – ne vienmēr nepieciešamās lietas ir paņemtas līdzi, bet daudzām sievietēm un ģimenēm tās regulāri iegādāties kļūst par būtisku finansiālu slogu.

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Arī šajās dienās diskusijas no jauna uzvirmojušas sociālo mediju platformā “Threads”, kur kāda lietotāja paudusi sašutumu par cenām veikalos.

“Kas noticis ar cenām? Mitrās salvetes kļuvušas gandrīz divreiz dārgākas, un arī paketes maksā kosmosu. Sanāk, ka šajā valstī vairs pat asiņot nedrīkst. Raksta “50% atlaide”, bet beigās cena ir gandrīz tāda pati kā parasti. Kur skatās valdība?” raksta sieviete.
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Viņas ieraksts izraisījis plašu rezonansi. Daudzas sievietes komentāros atzina, ka arī pašas menstruāciju higiēnas preces cenšas iegādāties tikai atlaižu laikā, jo par pilnu cenu tās šķiet pārāk dārgas.

Viena no komentētājām iesaka izvēlēties atkārtoti lietojamus higiēnas līdzekļus. “Lai nebūtu jāpērk anormāli pārcenotās paketes vai tamponi, iesaku pāriet uz menstruālo piltuvi vai menstruālo apakšveļu. Jau desmit gadus eju šiem plauktiem garām, turklāt nepiesārņoju vidi,” viņa raksta.

Diskusijas par menstruāciju higiēnas preču pieejamību Latvijā izskanējušas arī iepriekš. Arī LA.LV portālā jau vairākkārt vēstījām par iniciatīvām nodrošināt bezmaksas menstruāciju higiēnas preces izglītības iestādēs, norādot, ka daļai meiteņu finansiālu apsvērumu dēļ piekļuve šīm precēm joprojām nav pašsaprotama.

Tēma aktualizējusies arī saistībā ar tā dēvēto menstruālo nabadzību un tās ietekmi uz skolēnu ikdienu.

Lai pārliecinātos, kādas cenas šobrīd redzamas veikalu plauktos, ieskatījāmies “Rimi” un “Maxima” piedāvājumā. Redzams, ka cenas dažādu zīmolu menstruāciju higiēnas precēm ir līdzīgas – mazāki pakešu iepakojumi maksā aptuveni no diviem līdz trim eiro, bet lielāki iepakojumi atkarībā no zīmola un vienību skaita var sasniegt četrus līdz piecus eiro vai pat vairāk.

Tikmēr pasaulē arvien lielāku popularitāti iegūst atkārtoti lietojamie menstruāciju higiēnas līdzekļi – menstruālās piltuves un menstruālā apakšveļa.

Daudzas sievietes tās izvēlas ne tikai vides apsvērumu dēļ, bet arī tāpēc, ka ilgtermiņā šāds risinājums ļauj būtiski samazināt izdevumus par menstruāciju higiēnas precēm. Tomēr vienreizlietojamās paketes un tamponi joprojām ir visizplatītākā izvēle gan Latvijā, gan daudzviet citur pasaulē.

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

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