Foto: Meeboonstudio/SHUTTERSTOCK

Negaidīts pavērsiens – dietologi nosaukuši 6 “sliktus” produktus, kuri patiesībā ir ļoti labi zarnu veselībai 0

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LA.LV
13:22, 30. jūlijs 2026
Veselam Uzturs

Rūpes par zarnu veselību nozīmē daudz vairāk nekā tikai labāku gremošanu. Zarnu mikrobioms ietekmē arī imūnsistēmu, sirds veselību un pat pašsajūtu. Tāpēc uztura speciālisti aicina nesteigties atteikties no produktiem, kuriem nereti ir nepelnīti slikta reputācija.

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Izrādās, vairāki produkti, no kuriem cilvēki bieži izvairās sāls, ogļhidrātu vai vēdera pūšanās dēļ, patiesībā var būt ļoti vērtīgi zarnu mikrobioma darbībai. Eksperti nosaukuši sešus produktus, kurus ir vērts paskatīties pavisam citām acīm.

1. Skābēti kāposti

Foto: SHUTTERSTOCK
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Skābēti kāposti bieži vien tiek nepelnīti kritizēti lielā sāls daudzuma dēļ, tomēr uztura speciālisti uzsver, ka tie ir viens no vērtīgākajiem produktiem zarnu veselībai. Daudz svarīgāks par sāls saturu ir fermentācijas process, kura laikā veidojas labvēlīgās baktērijas.

Lietojot skābētus kāpostus ar mēru, organisms saņem probiotikas, kas palīdz uzturēt veselīgu zarnu mikrobiomu un stiprina imūnsistēmu. Visvērtīgākie ir svaigi skābēti kāposti.

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