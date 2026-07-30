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Tik karsti pie mums sen nebūs bijis! Laika prognoze piektdienai 0

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LETA
15:00, 30. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Ja plāno baudīt vasaru, piektdien būs īstais brīdis, jo sinoptiķi prognozē līdz pat +31 grādam. Taču ne visur diena noslēgsies saulaini, jo vakarpusē vietām gaidāms lietus un pērkona negaiss.

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Tuvākajā naktī debesis būs pārsvarā skaidras, pūtīs lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš, Kurzemē un Zemgalē tas kļūs mērens. Gaisa temperatūra noslīdēs līdz +15..+19 grādiem, valsts austrumos – līdz +12..+15 grādiem.

Dienā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, tomēr, sākot no valsts rietumiem, vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, Kurzemē iegriezīsies rietumu vējš.

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Rīgā naktī un no rīta būs pārsvarā skaidrs laiks, dienā mākoņu kļūs vairāk, vakarpusē pieaugs pērkona negaisa varbūtība. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, piektdienas pievakarē tas iegriezīsies no rietumiem un ziemeļiem. Gaisa temperatūra +19 grādi naktī un līdz +30 grādiem dienā.

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