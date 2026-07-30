Aktieris Andris Keišs.
Aktieris Andris Keišs.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Liktenīgā ērce, kas gandrīz mainīja Andra Keiša dzīvi uz visiem laikiem. Tagad viņš dalās padomā, kas noderēs ikvienam 0

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kokteilis.lv
10:10, 30. jūlijs 2026
Kokteilis Dzīvo

Jaunā Rīgas teātra aktieris Andris Keišs piedzīvojis smagas veselības problēmas pēc ērces koduma, kas viņam piesūcās 2019. gadā. Par piedzīvoto viņš atklāti pastāstījis žurnālam “Privātā Dzīve”.

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Kā stāsta aktieris, sākumā nekas neliecināja, ka situācija varētu kļūt nopietna. Pārbaudot ērci, infekcija netika konstatēta, turklāt nebija arī raksturīgo Laimas slimības pazīmju.

Tomēr pēc aptuveni pusgada viņa veselības stāvoklis strauji pasliktinājās.

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“Pēc pusgada sāka sāpēt mugura, bet, kad noslīdēja puse sejas, sapratu, ka kaut kas nav labi. Izrādījās, borelioze jau bija pamatīgi attīstījusies. Mēnesi nogulēju slimnīcā pie sistēmām un tikai pamazām atguvu dzīves kvalitāti,” žurnālistiem stāsta Keišs.

Pārdzīvotais būtiski mainījis arī viņa paradumus. Aktieris atzīst, ka tagad mežā dodas daudz retāk, tomēr cilvēkus neaicina atteikties no sēņošanas vai ogošanas.

“Cilvēkiem nevajag atteikties no sēņošanas vai ogošanas, bet noteikti jābūt uzmanīgiem un jālieto aizsardzības līdzekļi,” uzsver Andris.

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