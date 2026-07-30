Liktenīgā ērce, kas gandrīz mainīja Andra Keiša dzīvi uz visiem laikiem. Tagad viņš dalās padomā, kas noderēs ikvienam 0
Jaunā Rīgas teātra aktieris Andris Keišs piedzīvojis smagas veselības problēmas pēc ērces koduma, kas viņam piesūcās 2019. gadā. Par piedzīvoto viņš atklāti pastāstījis žurnālam “Privātā Dzīve”.
Kā stāsta aktieris, sākumā nekas neliecināja, ka situācija varētu kļūt nopietna. Pārbaudot ērci, infekcija netika konstatēta, turklāt nebija arī raksturīgo Laimas slimības pazīmju.
Tomēr pēc aptuveni pusgada viņa veselības stāvoklis strauji pasliktinājās.
Pārdzīvotais būtiski mainījis arī viņa paradumus. Aktieris atzīst, ka tagad mežā dodas daudz retāk, tomēr cilvēkus neaicina atteikties no sēņošanas vai ogošanas.
“Cilvēkiem nevajag atteikties no sēņošanas vai ogošanas, bet noteikti jābūt uzmanīgiem un jālieto aizsardzības līdzekļi,” uzsver Andris.
Plašāk lasi žurnāla “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā!