Karalis Čārlzs vairs neguļ kopā ar karalieni: tam ir nopietns iemesls 0
Karaļnamam pietuvinātas personas dalījušās ar privātu un, jāsaka, intīmu informāciju par karali Čārlzu un viņa sievu Kamillu. Kļuvis zināms, ka pašlaik viņš guļ atsevišķā guļamistabā.
RadarOnline.com ziņo, ka 77 gadus vecajam monarham un viņa 79 gadus vecajai sievai Kamillai viņu rezidencē ir trīs guļamistabas – pa vienai katram un viena kopīga. Šāda kārtība atspoguļo ilggadējo karalisko tradīciju gulēt atsevišķi, kā arī palīdz Čārlzam tikt galā ar hroniskām sāpēm, kas radušās no vecuma un vecām traumām, kas gūtas, spēlējot polo.
Iepriekš karalis atklāti bija runājis par muguras problēmām, arī princis Harijs savos memuāros aprakstīja, kā viņa tēvs katru dienu stāvēja uz galvas un nodarbojās ar fizioterapiju, lai atvieglotu sāpes kaklā un mugurā, kas lielā mērā saistītas ar polo spēli.
Harijs rakstīja, ka, ieejot tēva istabā, varējis viņu pieķert stāvam uz galvas, un piebilda: “Šie vingrojumi, ko nozīmējis fizioterapeits, bija vienīgais efektīvais līdzeklis pret tēva pastāvīgajām sāpēm kaklā un mugurā.”
“Karalis jau sen zina, ka vecās traumas var likt par sevi manīt, tāpēc guļamistabu izvietojums patiesībā ir vērsts uz komforta nodrošināšanu un miera saglabāšanu. Tam ir praktiska, nevis simboliska nozīme – tas sniedz viņiem abiem telpu, kas Čārlzam un Kamillai nepieciešama,” teikts rakstā.
Vēl kāds anonīms ziņotājs no karaļnama piebilda, ka Čārlza un Kamillas laulību raksturo tuvība, nevis attālums, un guļamistabu izvietojums ir tikai daļa no viņu kopdzīves. Kad cilvēks gadiem ilgi cieš no muguras sāpēm, piemērotai gulēšanas vietai var būt milzīga nozīme.”