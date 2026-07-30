Beidzot atbilde uz jautājumu, ko divas dienas uzdeva visi – kāpēc tika atcelts “Pitbull” koncerts? 14
Jau divas dienas viens jautājums nodarbina tūkstošiem “Pitbull” fanu – kāpēc vien dažas stundas pirms sākuma tika atcelts viens no šīs vasaras gaidītākajiem koncertiem Latvijā?
Amerikāņu repera “Pitbull” Rīgā plānotā koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam “Rīta panorāma” atklāja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirts Majors.
Viņš sacīja, ka šie apstākļi koncerta sagatavotājiem kļuva zināmi vien dažas stundas pirms paziņojuma par tā atcelšanu izplatīšanas. Līdz ar to biļešu īpašnieki par radušos situāciju tika informēti, cik vien ātri iespējams.
Majors atzina, ka paziņojums par koncerta atcelšanu bija gana lakonisks, jo visus apstākļus uzreiz nevarēja ātri un precīzi izstāstīt. Arī tagad vēl esot daudz neskaidrību, piemēram, par to, vai vaina bija pašās skatuves konstrukcijās vai arī to nepareizā montāžā.
Lai to noskaidrotu, tikšot veiktas dažādas ekspertīzes.
Pasākuma rīkotāju pārstāvis televīzijai pavēstīja, ka aizvadītajā diennaktī ir droši demontēta visa mākslinieka tehnika, lai netraucēti varētu notikt nākamais “Pitbull” koncerts Lietuvā.
Vaicāts, vai atklātās tehniskās problēmas ar skatuvi nevarēja paspēt novērst līdz plānotā “Pitbull” koncerta sākumam, viņš atbildēja, ka tas noteikti būtu darīts, ja tāda iespēja pastāvētu.
Tomēr pašu skatuvi, par kuras drošumu radās bažas, Mežaparka gadījumā nodrošinājusi Latvijas kompānija. Tās nosaukumu Majors neatklāja, vien norādīja, ka Latvijā ir ļoti liela kompānija, kura gadiem ilgi nodrošina skatuves augstākā līmeņa mākslinieku koncertiem.
Majors vairākkārt uzsvēra, ka koncerta rīkotāji pieņēma profesionālu un atbildīgu lēmumu, ievērojot ļoti stingras starptautiskas regulas, lai viss būtu maksimāli droši, līdz ar to notikušajam nevajadzētu iedragāt rīkotāju reputāciju un turpmākas sadarbības iespējas ar pasaules līmeņa māksliniekiem. Vienlaikus viņš atzina, ka lēmums bija dārgs un ļoti smags.
Detaļās gan viņš neieslīga, skaidrojot, ka pagaidām vēl ir grūti pateikt, kurš par ko bija atbildīgs, līdz ar to nevar arī izsecināt, kuram par ko jāmaksā.
Skaidrs gan esot tikai tas, ka biļešu pircējus tas viss neskar, jo viņi iztērēto naudu varēšot saņemt atpakaļ. Atliekot vien gaidīt precīzāku informāciju par naudas atmaksas kārtību, kas sekošot tuvākajās dienās.
Koncerta rīkotāju pārstāvis gan piebilda, ka viņa pārstāvētā kompānija pasākumu organizēja sadarbībā ar ārzemju partneriem un neviens no iesaistītajiem šajā biznesā nav pirmo dienu, līdz ar to neesot bažu, ka situācija tiks atrisināta bez paliekošām smagām sekām.
Ar atceltā “Pitbull” koncerta biļetēm varēs apmeklēt Kalvina Herisa koncertu Mežaparkā
Amerikāņu repera “Pitbull” atceltā koncerta biļetes būs derīgas elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Herisa koncerta apmeklējumam 6. augustā Mežaparka Lielajā estrādē, intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam “Rīta panorāma” paziņoja abu pasākumu rīkotāju pārstāvis Ģirts Majors.
Majors norādīja, ka vēl dažas dienas ir jāpagaida, līdz tiks izplatīta precīza informācija par naudas atmaksas kārtību. Viņš informēja, ka uz nenotikušo “Pitbull” koncertu bija pārdoti aptuveni 40 000 biļešu.
Ņemot vērā tehniskās ķibeles ar “Pitbull” koncerta skatuvi, Majors atklāja, ka Kalvina Herisa koncertam trešdien ir atrasta jauna skatuve, uz kuras pērn koncertēja britu mūziķis Robijs Viljamss, un šī skatuve tagad jau esot ceļā uz Latviju.
Lai gan organizatoru skaidrojums lielā mērā sakrīt ar jau iepriekš publiski izskanējušo informāciju par tehniskām problēmām un bažām saistībā ar skatuves konstrukciju drošību, ne visi tam notic. Divu dienu laikā sociālajos tīklos izskanējušas dažādas versijas par to, kas patiesībā varētu būt noticis, un diskusijās iesaistījies arī pašmāju mūziķis Andris Kivičs.
Viņš sociālo mediju platformā “Facebook” raksta: “Sēž tāds Pitbuls, viņam saka, ka tur un tur 40 000 biļetes pārdotas, kasē ir kādi 6-8 miljoni, a viņš prasa – a būs tur tāda un tāda nianse uz skatuves konstrukcijā, ekrānos? Nebūs? Nu tad es nebraucu. Muļķības!
Skaidrs, ka kaut kas ir noticis ar mākslinieku, varbūt slikti palicis, ar skatuvi tam nav nekāds sakars.”
Komentāru sadaļā gan netrūka cilvēku, kuri piekrita mūziķa versijai un uzskatīja, ka aiz notikušā slēpjas pavisam cits iemesls. Vienlaikus vairāki komentētāji norādīja, ka problēmas patiešām bijušas saistītas ar skatuves konstrukcijām.