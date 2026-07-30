Aculiecinieka VIDEO: Smaga avārija uz Liepājas šosejas, satiksmi regulē policija 7

Pievieno LA.LV
LA.LV
14:33, 30. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

LA.LV lasītājs ziņo par smagu ceļu satiksmes negadījumu uz Liepājas šosejas.

Gribas kļūt bagātam, bet nauda kā nenāk, tā nenāk? Pārbaudiet, ko par to saka numerologi
Kokteilis
Viņu ceļš ir bruģēts uz panākumiem: 6 vārdi, kuru īpašniekiem liktenis lēmis valdīt
Ja Putins izsludinās jaunu mobilizāciju, tas kļūs par pagrieziena punktu karā un atklās vienu būtisku faktu
Lasīt citas ziņas

Lasītāja iesūtītajā video redzams, ka notikuma vietā strādā vairākas Valsts policijas ekipāžas un ugunsdzēsēji. Redzama arī gaišas krāsas vieglā automašīna, kas pēc negadījuma apgāzusies uz sāniem.

Ceturtdienas pēcpusdienā Tukuma novadā, uz Jelgavas-Tukuma ceļa, sadursmē ar automašīnu gājis bojā motociklists, aģentūra LETA uzzināja Valsts policijā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tik karsti pie mums sen nebūs bijis! Laika prognoze piektdienai
“Kur skatās valdība?” Sievietes sašutušas par higiēnas preču cenām veikalos
“Mazākas pensijas kļūst par realitāti, ko vēlāk vairs nav iespējams labot” – Saeimā atkal noraida svarīgu priekšlikumu

Negadījums noticis Slampes pagastā, pie Ozolnieku ciemata. Sākotnējā informācija liecina, ka 1987. gadā dzimusi “Volvo” automašīnas vadītāja nav devusi priekšroku pa galveno ceļu braucošam “Kawasaki” motociklam, tādējādi izraisot sadursmi. Vieglais auto pēc sadursmes apgāzies.

Avārijas rezultātā dzīvību zaudēja 1971. gadā dzimušais motociklists, savukārt autovadītāja ir nogādāta ārstniecības iestādē.

Likumsargi turpina darbu notikuma vietā.

Autovadītājiem, kuri dodas pa Liepājas šoseju, jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Spriežot pēc aculiecinieka video, satiksmi negadījuma vietā regulē policija, un transportlīdzekļu kustība tiek organizēta pa vienu braukšanas joslu.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Tramvajs Ķengaragā notriec pusaudzi: vietējie pēc negadījuma norāda uz bīstamu problēmu krustojumā
Krimināls
Vēl viens skandāls policijā – alkohola reibumā avāriju izraisījusi policijas darbiniece
RAKSTA REDAKTORS
Ar sasistu auto viss nebeidzas – pēc sadursmes ar tramvaju daudzi uzdod vienu un to pašu jautājumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.