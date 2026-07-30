Aculiecinieka VIDEO: Smaga avārija uz Liepājas šosejas, satiksmi regulē policija 7
LA.LV lasītājs ziņo par smagu ceļu satiksmes negadījumu uz Liepājas šosejas.
Lasītāja iesūtītajā video redzams, ka notikuma vietā strādā vairākas Valsts policijas ekipāžas un ugunsdzēsēji. Redzama arī gaišas krāsas vieglā automašīna, kas pēc negadījuma apgāzusies uz sāniem.
Ceturtdienas pēcpusdienā Tukuma novadā, uz Jelgavas-Tukuma ceļa, sadursmē ar automašīnu gājis bojā motociklists, aģentūra LETA uzzināja Valsts policijā.
Negadījums noticis Slampes pagastā, pie Ozolnieku ciemata. Sākotnējā informācija liecina, ka 1987. gadā dzimusi “Volvo” automašīnas vadītāja nav devusi priekšroku pa galveno ceļu braucošam “Kawasaki” motociklam, tādējādi izraisot sadursmi. Vieglais auto pēc sadursmes apgāzies.
Avārijas rezultātā dzīvību zaudēja 1971. gadā dzimušais motociklists, savukārt autovadītāja ir nogādāta ārstniecības iestādē.
Likumsargi turpina darbu notikuma vietā.
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