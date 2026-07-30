“Ja atrodaties Baltkrievijā, dodieties prom!” Dombrava izplata steidzamu aicinājumu Latvijas iedzīvotājiem 0
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava aicina Latvijas iedzīvotājus atturēties no došanās uz Baltkrieviju, ņemot vērā pastāvošos drošības riskus un Baltkrievijas režīma īstenoto hibrīdkara taktiku.
Ņemot vērā situāciju pie Latvijas – Baltkrievijas robežas, kā arī iespējamos neprognozējamos riskus Latvijas valstspiederīgajiem, iedzīvotāji tiek aicināti rūpīgi izvērtēt nepieciešamību šķērsot robežu un bez būtiskas nepieciešamības uz Baltkrieviju nedoties.
Baltkrievijas režīma īstenotā migrācijas plūsma ir hibrīdkara elements, kura apturēšanai nepieciešams turpināt stiprināt Valsts robežsardzes kapacitāti.
Tas viss rada nopietnu slogu ne tikai primāri – Valsts robežsardzei, bet arī Valsts policijai un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un to izmitināšanas centriem.
No 2021. gada 10. augusta līdz 2026. gada 30. jūlijam Latvijas valsts robežas aizsardzībā iesaistītās iestādes ir novērsušas jau 49 620 gadījumus, kad trešo valstu pilsoņi mēģinājuši nelikumīgi šķērsot Latvijas – Baltkrievijas robežu. 2023. gadā tika novērsti 13 863 mēģinājumi. 2024. gadā tika novērsti 5388 mēģinājumi.
Kopš 2021. gada 11. augusta atsevišķās administratīvajās teritorijās Latvijā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms, kura ietvaros Nacionālie bruņotie spēki un Valsts policija sniedz atbalstu Valsts robežsardzei Latvijas – Baltkrievijas robežuzraudzības nodrošināšanā, lai nepieļautu nelikumīgu robežas šķērsošanu.
Tāpat divpusējās sadarbības ietvaros atbalstu Latvijas robežsargiem sniedz arī kolēģi no Lietuvas, Somijas un Igaunijas.
Iekšlietu ministrs atklāj, ka Igaunija nosūtīs uz Latviju papildu policistus un robežsargus, lai uzlabotu Eiropas Savienības ārējās robežas drošību. Lēmums pieņemts pēc tam, kad pēdējās dienās Igaunijā tika atklāti vairāki desmiti nelegālo migrantu, kuri sākotnēji no Baltkrievijas nelikumīgi šķērsojuši Latvijas robežu.
Arī Valsts drošības dienests jau iepriekš ir vairākkārt vērsis uzmanību, ka par Krievijas un Baltkrievijas specdienestu mērķi var kļūt ikviena persona, neatkarīgi no nodarbošanās un piekļuves iespējām aizsargājamai informācijai.
Vienlaikus Latvijas institūcijām ir ierobežotas iespējas palīdzēt saviem valstspiederīgajiem, kuri nonākuši grūtībās Krievijā vai Baltkrievijā.
Iedzīvotāji aicināti sekot Latvijas valsts institūciju sniegtajai aktuālajai informācijai un pirms jebkāda ceļojuma uz Baltkrieviju rūpīgi izvērtēt iespējamos drošības riskus.