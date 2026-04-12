VIDEO. "Ja mamma saka, ka tādā vējā nevar lidot, tad nevar!" Kaiju strīds uz jumta sasmīdina sociālos tīklus
Vietnē “Threads” popularitāti guvis amizants video ar divām kaijām uz kāda jumta.
Video redzams, kā viena no kaijām mēģina pacelties spārnos un doties prom, taču otra tikmēr ar knābi ieķērusies tās spārnos un neatlaidīgi tur otru uz vietas.
“Ja mamma saka, ka tādā vējā nevar lidot, tad nevar!” asprātīgu komentāru pievienojis video autors.
Tāpat arī komentāru sadaļā skatītāji ļaujas fantāzijai un sacenšas asprātībā.
“Šis ir tas skaidrojums, kāpēc 30+ vīrietis dzīvo ar vecākiem. Mamma nelaiž,” raksta viens.
Cits piebilst: “Nu neee! Tas taču virs uz garāžām pie draugiem grib.”
Vēl kāds gan cenšas situāciju skaidrot nopietnāk, norādot, ka tā, visticamāk, nav mamma, jo jaunie putni lidot sāk vēlāk sezonā.
Savukārt citi joko par attiecību tēmu: “Kāda mamma? Kāds bērns? Te vīrišķis vēlas +18, bet sieva mūk prom…” un “Tā nav mamma, tā ir sieva!”
Kādu situācijas skaidrojumu piedāvājat jūs?