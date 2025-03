Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers sestdien Londonā silti sagaidīja Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un apliecināja viņam atbalstu pēc Zeleska nepieredzēti asās vārdu apmaiņas ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, kas izraisījusi bažas par transatlantisko sadarbību.

Stārmers, tiekoties ar Zelenski, Dauningstrītā sacīja, ka Lielbritānija pilnībā atbalsta Ukrainu.

Zelenskis ieradās, saņemot atbalsta saucienus no cilvēkiem, kas bija sapulcējušies pie Dauningstrītas desmitā nama, kur Stārmers viņu apskāva un ieveda iekšā.

“Un, kā jūs dzirdējāt no uzmundrinājuma saucieniem uz ielas ārpusē, jums ir pilnīgs atbalsts visā Lielbritānijā,” Stārmers teica kara plosītās valsts līderim. “Mēs esam kopā ar jums, ar Ukrainu, tik ilgi, cik tas būs nepieciešams,” apliecināja britu premjers.

Zelenskis pateicās viņam un Lielbritānijas iedzīvotājiem par atbalstu un draudzību.

“Mūsu sarunu laikā apspriedām Ukrainas un visas Eiropas priekšā esošos izaicinājumus, sadarbību ar partneriem, konkrētus soļus, lai stiprinātu Ukrainas pozīcijas, kā arī kara izbeigšanu ar taisnīgu mieru un spēcīgām drošības garantijām.

Premjerministra principiāls atbalsta paziņojums un svarīgs lēmums: šodien mūsu klātbūtnē Ukraina un Apvienotā Karaliste parakstīja aizdevuma līgumu. Šis aizdevums stiprinās Ukrainas aizsardzības spējas un tiks atmaksāts, izmantojot ienākumus no iesaldētajiem Krievijas aktīviem. Līdzekļi tiks novirzīti ieroču ražošanai Ukrainā. Tā ir patiesa taisnība – tam, kurš sāka karu, arī jāmaksā.

Pateicos Apvienotās Karalistes tautai un valdībai par milzīgo atbalstu jau kopš šī kara sākuma. Mēs esam priecīgi, ka mums ir tādi stratēģiskie partneri un ka mums ir kopīgs redzējums par drošu nākotni visiem.” Zelenskis X raksta.

London. A meaningful and warm meeting with Prime Minister @Keir_Starmer.

During our talks, we discussed the challenges facing Ukraine and all of Europe, coordination with partners, concrete steps to strengthen Ukraine’s position, and ending the war with a just peace, along with… pic.twitter.com/IAwcPgbhYW

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2025