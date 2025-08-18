Labāk sēdēt uz cieta vai mīksta krēsla? “Rīgas satiksme” ieviesusi sēdekļus bez mīkstā auduma apdares 0
Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” uz izmēģinājuma laiku aprīkojusi vienu autobusu ar sēdekļiem bez mīkstā auduma apdares, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.
Pasažieri tiek aicināti dalīties pieredzē par braucienu ar šāda tipa sēdekļiem. Viedokļi palīdzēs izvērtēt, kurš sēdekļu risinājums ir ne tikai praktisks, bet arī pasažieriem pieņemamāks.
Piedalīties aptaujā iespējams tiešsaistē “ej.uz/jautajumi-pasazieriem” vai, brauciena laikā, autobusā ar numuru 77599 skenējot anketas kvadrātkoda uzlīmi.
Uzņēmuma ieskatā šāda tipa sēdekļiem ir vairākas priekšrocības. Tie ir vieglāk kopjami, ar zemākām uzturēšanas izmaksām un ilgāku kalpošanas laiku. Tos arī vieglāk uzturēt atbilstoši higiēnas prasībām. Klienti “Rīgas satiksmei” bieži norādot, ka auduma sēdekļi izskatās nekopti, jo pēc iepriekšējo pasažieru sēdēšanas uz tiem paliek traipi, tie tiek sasmērēti vai citādi bojā vizuālo izskatu.
Līdz ar to mērķis esot atrast praktisku sēdekļu risinājumu, kas būtu gan viegli un ātri uzkopjams, gan patīkams pasažieriem.
Meklējam praktiskāku sēdekļu risinājumu! Uz izmēģinājuma laiku autobusā ar numuru 77599 izvietoti sēdekļi bez auduma apdares. Šāds risinājums varētu būt praktiskāks ikdienā, bet mums ir ļoti svarīgi uzzināt, kā tajos jūtas pasažieri. Vai brauciens ar šādiem sēdekļiem ir ērts? Vai… pic.twitter.com/KYsQmNSH3F
Pašlaik visos “Rīgas satiksmes” transportlīdzekļos ir mīkstie auduma sēdekļi, kas nodrošina estētisku izskatu un, pateicoties polsterējumam, arī lielāku komfortu. Tomēr salīdzinājumā ar sēdekļiem bez auduma apdares to uzturēšana prasa vairāk resursu un darbinieku darba, skaidro uzņēmumā.
Ikdienā sēdekļi tiek tīrīti sausajā veidā ar putekļsūcēju, bet, ja nepieciešams, tiek veikta mitrā tīrīšana ar ūdeni un speciāliem mazgāšanas līdzekļiem. Lielāku bojājumu gadījumā sēdekļi tiek pārtapsēti, un regulāri tiek veikta visu sēdekļu dezinfekcija.
Izmēģinājuma autobuss ar numuru 77599 pirmajās dienās kursēs 60. autobusa maršrutā, bet pēc tam dažādos maršrutos, lai pēc iespējas plašāks pasažieru loks varētu izmēģināt sēdvietas bez auduma apdares un sniegt savu vērtējumu par braucienu ar šādiem sēdekļiem.
Meklējot dažādus risinājumus, “Rīgas satiksme” izpētījusi arī citu valstu pieredzi un kā vienu no pirmajiem variantiem nolēma izmēģināt sēdekļus bez auduma apdares. Plastikāta sēdekļi esot ieviesti Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā, Vācijā, Nīderlandē un Polijā.
“Rīgas satiksmes” apgrozījums pagājušajā gadā, iekļaujot valsts un pašvaldību budžeta dotācijas, bija 193,315 miljoni eiro, kas ir par 5% vairāk nekā 2023.gadā, taču kompānijas peļņa samazinājās vairākkārt un bija 93 608 eiro.
“Rīgas satiksme” nodrošina pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, tramvajiem un trolejbusiem Rīgā, kā arī apsaimnieko autostāvvietas pilsētas ielu malās. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Rīgas dome.
“Rīgas satiksmei” pieder kapitāldaļas kompānijās SIA “Rīgas karte” (51%) un SIA “Rīgas acs” (100%). Rīgas dome 2024.gada martā atļāva “Rīgas satiksmei” izbeigt līdzdalību “Rīgas acs” kapitālā, veicot meitaskompānijas likvidāciju, taču pagaidām “Rīgas acs” vēl nav likvidēta.