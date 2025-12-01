VIDEO. Kā pašam uztaisīt Ziemassvētku karameles? Svētku dekors gan telpām, gan dārzam 0
Izmantojot peldēšanas nūdeles, līmlenti, caurspīdīgu ietinamo papīru un pāris garus mietus iespējams izveidot ļoti skaistus Ziemassvētku rotājumus! Izmēģinām kopā.
Peldēšanas nūdeles baltās aplīmē ar sarkanu līmlenti, bet sarkanās ar baltu, lai izveidotu konfekšu rakstu.
Tad nūdeli sarullē apaļā konfektes formā, tai vizuāli jāatgādina karameli.
Konfekti satin ar diegu, lai tā neatritinās vaļā.
Tad, noņemot diegu, konfektē iesprauž mietu un tad sarullēto nūdeli ietin caurspīdīgajā dāvanu papīrā kā konfekti.
Gatavs! Tagad tās var salikt vāzē pie kamīna vai iespraust dārzā un izgreznot savu piemājas celiņu!