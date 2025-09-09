VIDEO. Kā šausmu filmā: greznā Nepālas valdības ēka nodedzināta līdz pamatiem 0
Nepālas valdības pils Katmandu pilnībā iznīcināta ugunsgrēkā.
Visi svarīgie valdības dokumenti un arhīvi ēkā sadeguši, tostarp premjerministra un galveno ministru biroji.
“Singha Durbar” tiek uzskatīta par lielāko pili Āzijā – tai bija 1700 istabas, un tā tika uzcelta 1903. gadā kā premjerministra rezidence.
Jau vēstīts, ka Nepālas parlamenta ēka, Augstākā tiesa un vairāku augsta ranga politiķu rezidences otrdien tika aizdedzinātas, kad pret valdību vērstie protesti izgāja ārpus kontroles — tikai dažas minūtes pēc premjerministra K. P. Šarmas Oli atkāpšanās, vēsta ārzemju mediji.
Ziņu aģentūras PTI publiskotajos videomateriālos redzams, ka Augstākā tiesa deg, savukārt Parlamenta ēkas ieņemšanu un aizdedzināšanu ziņoja televīzijas kanāli, un to apstiprināja vairāki reportieri notikuma vietā.
❗️Nepal's government palace in Kathmandu completely destroyed by fire
All important government documents and archives burned in the building, including the offices of the prime minister and key ministers.
Singha Durbar is considered the largest palace in Asia: it had 1.7… pic.twitter.com/0LsNKQy0Xt
— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 9, 2025