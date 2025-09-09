Foto: Ekrānuzņēmums no video.

VIDEO. Kā šausmu filmā: greznā Nepālas valdības ēka nodedzināta līdz pamatiem 0

LA.LV
21:29, 9. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Nepālas valdības pils Katmandu pilnībā iznīcināta ugunsgrēkā.

Reklāma
Reklāma
15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…
Kokteilis
Seksualitātes rangs: kuras Zodiaka zīmes pārstāvji ir vislabākie gultā, bet kuri visbezcerīgākie?
Krimināls
Tik nopietni noziegumi Latvijā nenotiek bieži! Titurgā nolaupīts vīrietis – vēl nupat solīja draugiem ballīti ar ikriem, bet nu aizvests nezināmā virzienā 23
Lasīt citas ziņas

Visi svarīgie valdības dokumenti un arhīvi ēkā sadeguši, tostarp premjerministra un galveno ministru biroji.

“Singha Durbar” tiek uzskatīta par lielāko pili Āzijā – tai bija 1700 istabas, un tā tika uzcelta 1903. gadā kā premjerministra rezidence.

CITI ŠOBRĪD LASA
Putins tagad būs nemirstīgs? Viņam pasniegts īsts “brīnumlīdzeklis”
15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…
“Tas nav normāli! Un cik bieži jūs mazgājaties?” Atklāj, kādas ir higiēnas prasības aprūpes namos Latvijā

Jau vēstīts, ka Nepālas parlamenta ēka, Augstākā tiesa un vairāku augsta ranga politiķu rezidences otrdien tika aizdedzinātas, kad pret valdību vērstie protesti izgāja ārpus kontroles — tikai dažas minūtes pēc premjerministra K. P. Šarmas Oli atkāpšanās, vēsta ārzemju mediji.

Ziņu aģentūras PTI publiskotajos videomateriālos redzams, ka Augstākā tiesa deg, savukārt Parlamenta ēkas ieņemšanu un aizdedzināšanu ziņoja televīzijas kanāli, un to apstiprināja vairāki reportieri notikuma vietā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Polija manevru “Zapad” dēļ slēgs robežu ar Baltkrieviju
120 000 krievu iziet ielās: Putins ir panikā un Kremlī sākas “kadru maiņa”
VIDEO. Pilnīgs haoss: Nepālas parlaments liesmās; valdība ir gāzta
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.