120 000 krievu iziet ielās: Putins ir panikā un Kremlī sākas “kadru maiņa” 1
Notikums, kas Krievijas Federācijas galvaspilsētā no pirmā acu uzmetiena šķita mazsvarīgs, izraisīja paniku Kremlī un represijas drošības spēku vidū, raksta dialog.ua.
Reliģiskā procesija, kas 7. septembrī notika Maskavā no Kristus Pestītāja katedrāles uz Novodevičas klosteri, negaidīti izvērtās par nopietnu izaicinājumu Krievijas drošības spēkiem un sēja paniku Kremlī.
Lai gan sākotnēji pasākums tika pasniegts kā reliģisks un tīri apolitisks, procesijas mērogs un dalībnieku sastāvs izraisīja satraukumu Putina varas iestādēs un specdienestos, raksta “VChK-OGPU”. Oficiāli vēstīts, ka gājienā piedalījās aptuveni 40 tūkstoši cilvēku, tomēr neatkarīgi avoti apgalvo, ka dalībnieku skaits varētu būt sasniedzis 120 tūkstošus.
Papildus draudzes locekļiem un Krievijas Pareizticīgās baznīcas pārstāvjiem kolonnā bija manāmas organizētas nacionālistu kustību grupas – futbola fani, tā sauktie Ukrainas militāro operāciju veterāni un radikālu apvienību pārstāvji. Viņu masveida dalība piešķīra pasākumam atklāti politisku nokrāsu un biedēja varas iestādes.
Iekšlietu ministrijai un FSB šāda notikumu attīstība bija pilnīgs pārsteigums. Steidzami tika izveidotas novērošanas vienības, un virsnieki tika nosūtīti uz galvaspilsētas ielām, lai novērtētu situāciju. Visinteresantākais ir tas, ka ievērojama daļa sanākušo pauda neapmierinātību ar varas iestādēm un etnisko diasporu monopolu ekonomiskajā jomā. Policijas un Nacionālās gvardes kordons izskatījās apmulsis un faktiski izšķīda daudztūkstošnieku kolonnā.
Jau nākamajā dienā Iekšlietu ministrijas un FSB vadītāji saņēma asus jautājumus no Prezidenta administrācijas. Dati par gājiena mērogu un dalībnieku noskaņojumu kontrastēja ar iepriekšējiem optimistiskajiem specdienestu ziņojumiem par “tautas atbalstu valdībai”.
Patiesībā šis notikums pēkšņi parādīja, ka Maskavā spēj pulcēties jauns spēks, kas pārstāv nacionālistu kustību, tā sauktās “SVO” veterānu un PMC kaujinieku pulks. Un šis spēks, atšķirībā no liberālās opozīcijas, izskatās organizētāks un potenciāli bīstams režīmam. Saskaņā ar avotiem, Kremļa reakcija uz svētdienas gājienu bija sāpīga – izcēlās panika. Putina vadība apsver personāla izmaiņas struktūrās, kas atbildīgas par iekšpolitiku un drošību, lai novērstu turpmākus šāda veida precedentus.