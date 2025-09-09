VIDEO. Pilnīgs haoss: Nepālas parlaments liesmās; valdība ir gāzta 0
Nepālas parlamenta ēka, Augstākā tiesa un vairāku augsta ranga politiķu rezidences otrdien tika aizdedzinātas, kad pret valdību vērstie protesti izgāja ārpus kontroles — tikai dažas minūtes pēc premjerministra K. P. Šarmas Oli atkāpšanās, vēsta ārzemju mediji.
Ziņu aģentūras PTI publiskotajos videomateriālos redzams, ka Augstākā tiesa deg, savukārt Parlamenta ēkas ieņemšanu un aizdedzināšanu ziņoja televīzijas kanāli, un to apstiprināja vairāki reportieri notikuma vietā.
Jau ziņojām, ka Nepālā otrdien tika atcelts sociālo mediju aizliegums dienu pēc tam, kad protestos pret to tika nogalināti vismaz 19 cilvēki.
Visas lielākās sociālo mediju lietotnes darbojas, vēstīja ziņu aģentūras AFP reportieris Nepālas galvaspilsētā Katmandu.
Valdība ir atcēlusi sociālo mediju aizliegumu pēc ministru kabineta ārkārtas sanāksmes, paziņoja Nepālas sakaru ministrs Prithvi Suba Gurungs.
Dažas no pasaules lielākajām sociālo mediju platformām, tai skaitā “Facebook”, “X” un “YouTube”, pagājušonedēļ tika bloķētas. Varasiestādes norādīja, ka šie mediju uzņēmumi nav reģistrējušies un nepakļaujas valdības uzraudzībai.
Desmitiem tūkstoši protestētāju pirmdien izgāja Katmandu ielās, lai paustu neapmierinātību ar šo varasiestāžu lēmumu. Policija atklāja uguni uz demonstrantiem, nogalinot vismaz 19 cilvēkus.
Iekšlietu ministrs Ramešs Lekhaks pirmdien atkāpās no amata ministru kabineta ārkārtas sanāksmē, kuru vadīja premjerministrs Khadga Prasads Oli.
Protestētāji, ielenkuši parlamenta ēku, izspraucās cauri dzeloņstieplēm un piespieda policiju atkāpties. Policija lika lietā asaru gāzi un ūdens lielgabalus, bet protestētāju pārspēka dēļ bija spiesta meklēt glābiņu parlamenta kompleksā.
Galu galā policija atklāja uguni uz protestētājiem.
Saglabājoties spriedzei, valdība pirmdien izsludināja komandantstundu ap parlamentu, valdības sekretariātu, prezidenta mītni un svarīgākajos pilsētas rajonos.
Aptuveni divi desmiti Nepālā plaši izmantoto sociālo tīklu platformu saņēmuši paziņojumus ar prasību oficiāli reģistrēt savus uzņēmumus, paziņoja valdība.
Tās platformas, kas nebija reģistrējušās, kopš pagājušās nedēļas tika bloķētas.
“TikTok”, “Viber” un trīs citas platformas bija reģistrējušās un darbojās bez pārtraukumiem.
🇳🇵 Nepal Parliament is on fire.
The government has fallen.
Prime Minister, Foreign Minister, Home Minister, Minister for Water Supply, and Minister for Agriculture resigned today amid protests. pic.twitter.com/NDUlSHGt3W
— Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025
🇳🇵 The fire has already engulfed almost the entire Nepalese Parliament building. pic.twitter.com/cYuX18qMgB
— Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025
BREAKING 🚨 Incredible scenes from Nepal: Parliament burning down as massive numbers of protesters storm government zone pic.twitter.com/sZd36XnVlg
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 9, 2025