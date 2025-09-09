Polija manevru “Zapad” dēļ slēgs robežu ar Baltkrieviju 0
Gaidāmo Krievijas un Baltkrievijas militāro manevru “Zapad 2025” dēļ Polija slēgs robežu ar Baltkrieviju, otrdien pavēstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Rīkojums par robežas slēgšanu stāsies spēkā pusnaktī naktī uz piektdienu un attieksies arī uz dzelzceļa satiksmi, norādīja premjers.
“Mēs saskaramies ar aizvien lielāku Krievijas un Baltkrievijas provokāciju skaitu,” viņš piebilda.
Tusks pauda, ka manevri ietvers simulācijas, kurās mērķis būs Suvalku koridors – Polijas un Lietuvas robežas apvidus.
Manevri “Zapad” notiks no 12. līdz 16.septembrim.
Maskava un Minska šiem manevriem sāka gatavoties jau gada sākumā.
Tad Baltkrievijas aizsardzības ministra palīgs starptautiskās militārās sadarbības jautājumos Valērijs Revenko sacīja, ka iesaistīto karavīru skaits “pārsniegs 13 000 cilvēku”.
Tiesa, vēlāk Baltkrievijas aizsardzības ministrs Viktors Hreņins pauda – “lai mazinātu spriedzi”, “Zapad 2025” vēriens tiks samazināts un manevri pārcelti dziļāk iekšzemē.
Mediji vēsta, ka tiks izmēģinātas jaunās Krievijas vidējā darbības rādiusa raķetes “Orešņik”, ko potenciāli var aprīkot ar kodolgalviņām.