Dažreiz nav vajadzīgi daudzi mazi Ziemassvētku rotājumi, pietiks ar vienu lielu, skaistu banti vai nu pie ārdurvīm, balkona margām vai citā goda vietā! Kā tādu uzsiet?

Lūk viens no variantiem.

Kā pamatu bantei var izmantot vingrošanas paklājiņu.

To nogriež tādā garumā, cik liela ieplānota bante.

Video redzams, ka vīrietis veselu paklāja rulli pārgriežu uz pusēm.

Tad atritina vaļā, ieloka abas puses uz vidu un tad viducī sasien kopā ar skoču vai lenti. Noteikti var izmantot arī savilcējus.

Tad paklājiņa banti ietin audumā, drošības pēc to var pielīmēt ar līmes pistoli un tad viducī sasien nu jau ar skaistu auduma lenti, domājot par to, ka šī lente jau būs redzama dekorā.

Tagad atlicis tikai nogriezt auduma garu strēmeli, ko viducī sasiet pie bantes apakšā – un gatavs!

