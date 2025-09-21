VIDEO. Kāpēc zobenvaļi arvien biežāk uzbrūk kuģiem Eiropas rietumu piekrastē? Atbilde ir pārsteidzoša 0

LA.LV
20:30, 21. septembris 2025
Ziņas Dabā

Pēdējā laikā zobenvaļu jeb orku uzbrukumi Eiropas kuģiem nav saistāmi ar mērķtiecīgu vardarbību – drīzāk šie milzīgie zīdītāji to uztver kā izklaidi, apgalvo Spānijas zinātnieki.

Reklāma
Reklāma
“Vecāki un pedagogi ir pastrādājuši noziegumu pret bērniem!” Skolotājs pastāsta par reālo situāciju skolās
Gadsimtiem rūpīgi glabāts noslēpums: ko par tevi atklāj tava dzimšanas mēneša akmens
“Mana meita noteikti nav vienīgā!” Tēvs brīdina vecākus, lai sargā bērnus no kebabnīcu darbiniekiem 16
Lasīt citas ziņas

Orku bari taranē kuģus un biedē cilvēkus gar Eiropas rietumu piekrasti – nesen incidents fiksēts arī Portugālē.

Spānijas organizācijas CIRCE vadītājs Reno de Stefaniss skaidro “Daily Mail”, ka šī uzvedība ir daļa no vaļu rotaļīgās dabas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Viedoklis
Kārlis Streips: 1094 ir mazāk nekā 150 tūkstoši – vai tiešām to nespēj saprast pat visstulbākais politikānis?
Bruņu vestu sāga Latvijas armijā: septiņu gadu iepirkums, nodokļu nemaksāšana un kriminālprocess
“Vecāki un pedagogi ir pastrādājuši noziegumu pret bērniem!” Skolotājs pastāsta par reālo situāciju skolās

“Tas, kas notiek starp Ibērijas orkām un kuģiem, nav agresijas, medību vai teritorijas aizsardzības dēļ.

Tas vairāk līdzinās spēlei nekā uzbrukumam. Orkas nejauc laivas ar medījumu un neaizstāv teritoriju.”

Ļoti inteliģentie zīdītāji it kā ir izdomājuši jaunu spēli – kuģu šūpošanu. Viņus īpaši interesē stūres mehānisms, jo tas rada pretestību un padara rotaļu aizraujošāku.

Norvēģijas Universitātes pētniece Klēra Andvika skaidro, ja cilvēki uz kuģa cenšas izvairīties, orkas izjūt vēl lielāku stimulu – tas kļūst par sava veida “virves vilkšanu” starp vaļiem un cilvēkiem.

Taču cilvēkiem šī rotaļa ir bīstama – dažkārt kuģa stūre tiek pilnībā nolauzta, kas var novest pie tā nogrimšanas. Tā pavisam nesen notika arī Portugālē, kad orku bars sabojāja tūristu kuģi pie Fonte de Telhas pludmales un vēl vienu pie Kaškaišas līča. Deviņi cilvēki tika izglābti.

Pētnieki atzīst, ka orku “spēļu” gadījumu skaits pēdējos gados pieaug – simtiem reižu tās fiksētas Spānijas, Portugāles un Gibraltāra šauruma apkārtnē no 2020. līdz 2024. gadam.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Mana meita noteikti nav vienīgā!” Tēvs brīdina vecākus, lai sargā bērnus no kebabnīcu darbiniekiem
VIDEO. “Tad mēs nekad pie viena galda nesēdēsim!” Jānis Pļaviņš kameras priekšā iztaujā tēti Māri Pļaviņu par Medņa skandālu
FOTO, VIDEO. Baseins Hruščovkā? Latvieši atrod, iespējams, neticamāko dzīvokļa sludinājumu Latgalē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.