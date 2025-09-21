VIDEO. Kāpēc zobenvaļi arvien biežāk uzbrūk kuģiem Eiropas rietumu piekrastē? Atbilde ir pārsteidzoša 0
Pēdējā laikā zobenvaļu jeb orku uzbrukumi Eiropas kuģiem nav saistāmi ar mērķtiecīgu vardarbību – drīzāk šie milzīgie zīdītāji to uztver kā izklaidi, apgalvo Spānijas zinātnieki.
Orku bari taranē kuģus un biedē cilvēkus gar Eiropas rietumu piekrasti – nesen incidents fiksēts arī Portugālē.
Spānijas organizācijas CIRCE vadītājs Reno de Stefaniss skaidro “Daily Mail”, ka šī uzvedība ir daļa no vaļu rotaļīgās dabas.
“Tas, kas notiek starp Ibērijas orkām un kuģiem, nav agresijas, medību vai teritorijas aizsardzības dēļ.
Tas vairāk līdzinās spēlei nekā uzbrukumam. Orkas nejauc laivas ar medījumu un neaizstāv teritoriju.”
Ļoti inteliģentie zīdītāji it kā ir izdomājuši jaunu spēli – kuģu šūpošanu. Viņus īpaši interesē stūres mehānisms, jo tas rada pretestību un padara rotaļu aizraujošāku.
Norvēģijas Universitātes pētniece Klēra Andvika skaidro, ja cilvēki uz kuģa cenšas izvairīties, orkas izjūt vēl lielāku stimulu – tas kļūst par sava veida “virves vilkšanu” starp vaļiem un cilvēkiem.
Taču cilvēkiem šī rotaļa ir bīstama – dažkārt kuģa stūre tiek pilnībā nolauzta, kas var novest pie tā nogrimšanas. Tā pavisam nesen notika arī Portugālē, kad orku bars sabojāja tūristu kuģi pie Fonte de Telhas pludmales un vēl vienu pie Kaškaišas līča. Deviņi cilvēki tika izglābti.
Pētnieki atzīst, ka orku “spēļu” gadījumu skaits pēdējos gados pieaug – simtiem reižu tās fiksētas Spānijas, Portugāles un Gibraltāra šauruma apkārtnē no 2020. līdz 2024. gadam.