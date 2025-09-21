VIDEO. “Tad mēs nekad pie viena galda nesēdēsim!” Jānis Pļaviņš kameras priekšā iztaujā tēti Māri Pļaviņu par Medņa skandālu 0

LA.LV
19:03, 21. septembris 2025
Stāsti Pieredze

Jānis Pļaviņš, kura vārds daudziem asociējas ar “Memory Water” zīmolu, ir publicējis video, kur uzrunā savu tēti, ārstu Māri Pļaviņu.

Reklāma
Reklāma
“Vecāki un pedagogi ir pastrādājuši noziegumu pret bērniem!” Skolotājs pastāsta par reālo situāciju skolās
Gadsimtiem rūpīgi glabāts noslēpums: ko par tevi atklāj tava dzimšanas mēneša akmens
“Mana meita noteikti nav vienīgā!” Tēvs brīdina vecākus, lai sargā bērnus no kebabnīcu darbiniekiem 16
Lasīt citas ziņas

“Mīļie cilvēki, iepazīstieties, šis ir mans tēvs Māris Pļaviņš. Viņš ir ārstu biedrības vadītājs, šobrīd prezidenta vietas izpildītājs. Mums tagad ģimenē ir tāda interesanta situācija, mums jāsēž pie viena galda, bet es nevaru sēdēt pie viena svētku galda ar tādas sistēmas pārstāvi, kura mani ir nicinājusi un cēlusi neslavu jau sešus gadus. Vai man tēvs ir gatavs nosodīt citu ārstu rīcību par to, ka Edgaram Mednim jāatņem sertifikāts sava viedokļa paušanas dēļ? Kā mans tēvs pats man ir ļoti labi teicis, tas lēmums ir pieņemts stingrā Veselības ministrijas ietekmē – tika izdarīts milzīgs spiediens. Vai esi gatavs nosodīt šo lēmumu? Jo tad mēs vairs nekad pie viena svētku galda nesēdēsim!” bijušais aktīvists video stāsta. Māris video sākumā redzams smejot, bet beigās ir nopietns un var redzēt, ka viņš neērti jūtas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Bruņu vestu sāga Latvijas armijā: septiņu gadu iepirkums, nodokļu nemaksāšana un kriminālprocess
“Vecāki un pedagogi ir pastrādājuši noziegumu pret bērniem!” Skolotājs pastāsta par reālo situāciju skolās
“Mana meita noteikti nav vienīgā!” Tēvs brīdina vecākus, lai sargā bērnus no kebabnīcu darbiniekiem

Atgādinām, ka pērn Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) Sertifikācijas padomē 5.decembrī pieņēma lēmumu Edgaram Mednim anulēt abus ārstniecības sertifikātus. Tas notika pēc tam, kad Mednis publiski apšaubīja savu kolēģu – ārstu profesionalitāti, nosakot diagnozi un ārstējot kādu zēnu, kurš nebija vakcinēts pret difteriju un nomira.

Saskaņā ar LĀB lēmumu, Mednis zaudējis sertifikātus pediatra un homeopāta specialitātē. Tas nozīmējot, ka viņš turpmāk ārstēšanu var veikt sertificēta speciālista uzraudzībā.

Komentāros cilvēki nesaprot, vai iefilmētais video ir teātris vai tiešām reāla skaidrošanās starp tēti un dēlu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
FOTO, VIDEO. Baseins Hruščovkā? Latvieši atrod, iespējams, neticamāko dzīvokļa sludinājumu Latgalē
RAKSTA REDAKTORS
“Mēģinām to atrisināt mierīgi. Ja izņemsiet, tad nekādu seku nebūs!” Smaržu pārdevēja publiski nopeļ pašmāju mūziķi
“Paņemšu veselu cisternu!” Cena par pilnu bāku Ēģiptē liek latviešiem uz mirkli sastingt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.