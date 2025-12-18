Uzņēmējs: Jo vairāk cilvēku gribēs nodarboties ar biznesu, jo labāk mēs visi dzīvosim 0
Uzsākot biznesu, gribas visu uzreiz, bet tas tā nenotiek. Ir jārēķinās ar zināmu diskomfortu – tā TV24 raidījumā “Naudas cena” atzīst “KALVE Coffee” līdzdibinātājs Raimonds Selga. Kopā ar “Abavas vīna darītava” saimnieku Mārtiņu Barkānu un SIA “Rīta putni” saimnieku Robertu Inapšu vīri sprieda par mazo binzesu Latvijā – no mājražošanas līdz eksporta tirgiem.
Atceroties savu biznesa pirmssākumu pieredzi, Raimonds uzskaita, viņaprāt, galvenos kritērijus veiksmīga biznesa izveidei: “Jā, gribas visu uzreiz, bet tas tā nenotiek. Jābūt pacietīgam, jāpieturas pie savām vērtībām un jāfokusējas uz savu produktu, nevajag grābt visu uzreiz un to, kas ir trendīgs. Un – ja ir saprotoša ģimene un partneri, kolēģi, tad tas liels plus.”
Roberts ir līdzīgās domās un kā vienu no galvenajām lietām min plānošanu. “Tā ir ļoti svarīga, mēs arī it kā visu saplānojām, bet tad nāca impulss. Mūsu gadījumā tā bija ideja par koncepta veikala atvēršanu Āgenskalna tirgū, ļoti patika, bet tā bija kļūda. Mēs to ļoti ātri sapratām un vairāk to neatkārtosim.”
Savukārt “Abavas vīnu” saimnieks iedrošina cilvēkus nebaidīties nodarboties ar biznesu pat, ja nesanāk ar pirmo mēģinājumu. “Jo vairāk cilvēku gribēs nodarboties ar biznesu, jo labāk mēs visi dzīvosim,” viņš saka. “It īpaši jāatbalsta cilvēki, kuri kādreiz nokļūdījušies mēģinājuši, bet kaut kas nav sanācis. Latvijas sabiedrībai nevajadzētu karināt birkas: ā, tu esi iekāpis peļķē, tev netīras kurpes! Tā ir tava pieredze, mums ir reāli jāmaina šī domāšana.”
Turklāt, pēc uzņēmēja domām, mūsdienās, mākslīgā intelekta laikā, nav nepieciešami lieli pamatlīdzekļi. “Dators, internets un radoša pieeja var atnest miljonus! Ražošana ir ļoti smags veids, kā uzsākt biznesu,” viņš piebilst.
Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.