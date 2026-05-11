VIDEO. Kling, klang! Vai govi gaidījāt? Sievieti pie mājas sagaida pavisam neparasts viesis
Kāda sieviete Lielbritānijā piedzīvojusi patiesi neparastu pārsteigumu, kad viņas durvju kamera fiksējusi negaidītu “viesi” – govi.
36 gadus vecā Līna Krosa no Silsdenas, Rietumjorkšīrā, tobrīd atradās darbā, kad viņas tālrunī pienāca paziņojums par kustību pie mājas. Sākotnēji tas šķita kā ierasts brīdinājums, taču redzētais lika neticēt savām acīm.
Video redzams, kā govs mierīgi stāv sievietes piebraucamajā ceļā, it kā tas būtu pavisam ikdienišķi.
“Mana kamera paziņoja par kustību, kamēr biju darbā, un es nespēju noticēt tam, ko redzu pie savām durvīm,” viņa stāsta.
Sieviete uzsver, ka dzīvnieks nepieder viņai un šāds gadījums bijis pilnīgi negaidīts. Vēlāk noskaidrots, ka govs piederējusi tuvējai fermai – dzīvnieks bija izlauzies cauri žogam un aizklīdis līdz dzīvojamajai teritorijai.
Par laimi, incidents beidzās bez starpgadījumiem, un saimnieki savas klejotājas drīz vien atrada. Sieviete atzīst – nekas līdzīgs pie viņas mājām iepriekš nebija noticis.